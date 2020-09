Tommaso Marcon, Gara 2 a Misano chiusa subito per un incidente. A Le Mans perderà tre caselle in griglia. Poncharal: "Troppo ottimista, ma imparerà dal suo errore."

Fine settimana MotoE in casa da dimenticare per Tommaso Marcon. Dopo una Gara 1 problematica (l’incidente di Tulovic l’ha fatto precipitare in fondo), il rookie Tech3 guardava con fiducia alla domenica, pronto a dare il massimo dal 5° posto finale conquistato sabato in rimonta. Ma Gara 2 non è durata nemmeno un giro: arriva purtroppo l’errore che coinvolge anche Dominique Aegerter, con conseguente stravolgimento in campionato. Ci saranno conseguenze a Le Mans, visto che perderà tre caselle in griglia di partenza.

VIDEO Che botto Marcon-Aegerter in Gara 2

Un vero peccato, visto che il pilota veneto per la prima volta quest’anno sembrava in grado di giocarsi il podio… “La mia gara è finita prima che completassi il primo giro. Ho cercato di sorpassare Casadei, ma sfortunatamente ho frenato troppo tardi e ho colpito Aegerter” ha ammesso Marcon. “Mi dispiace molto: per la prima volta ero abbastanza veloce la puntare al podio. Per prima cosa chiedo scusa a Dominique Aegerter ed al suo team, oltre che al mio. Vorrei che Le Mans cominciasse domani per voltare subito pagina.”

“Tommaso è stato troppo ottimista quando ha superato Casadei” ha aggiunto il boss Tech3, Hervé Poncharal. “Ha cercato di passarlo di nuovo in un punto in cui non è possibile con una MotoE. Ci dispiace per Dominique Aegerter e per il suo team: l’ultima cosa che volevamo era buttarlo fuori, soprattutto ora che si sta giocando il campionato. Un vero peccato poi per Tommaso: era partito bene e stava lottando per il terzo posto, ma è andata così. Imparerà dal suo errore.”