MotoE, Test Jerez: day-3 a Krummenacher, Granado imbattuto

Una prima presa di contatto non proprio fortunata, ma chiusa con Randy Krummenacher al top nel 3° e ultimo giorno. Eric Granado però rimane imbattuto con il suo 1:47.053 stampato nel secondo giorno, infrangendo il record assoluto della pista andalusa. Da dire però che la pioggia è stata la grande protagonista di questi tre giorni a Jerez. Basta guardare anche i turni odierni, tre in totale visto che per il primo sono scesi in pista solo quattro piloti, con tempi inevitabilmente altissimi. Il maltempo quindi ha condizionato sensibilmente i piani di squadre e piloti MotoE in azione per conoscere la Ducati V21L.

Primi test quindi su pista spesso umida, più del previsto, di conseguenza s’è visto solamente in minima parte il potenziale della moto elettrica realizzata a Borgo Panigale. Negli unici due turni più “asciutti”, ovvero le FP4 di ieri e di oggi, la V21L ha già spiccato il volo: ieri in particolare sia Granado che Ferrari sono scesi al di sotto del record assoluto realizzato con le Energica Ego Corsa a Jerez! Test conclusi, ricomincia l’attesa: le MotoE infatti torneranno in azione tra poco meno di un mese. Per la precisione, dal 3 al 5 aprile si va in Catalunya per la seconda ed ultima sessione di prove ufficiali. Con la speranza che ci sia maggiore fortuna per quanto riguarda il meteo…

Foto: Manu Tormo/Intact GP