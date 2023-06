MotoE Sachsenring: Torres di forza in Gara 1, Spinelli primo podio

Una bella battaglia in Gara 1 al Sachsenring, ma il re è Jordi Torres. Il poleman e bicampione MotoE riesce a piazzare la zampata vincente e ad avere la meglio dei sette in fuga, cogliendo la vittoria nella prima corsa sulla pista tedesca. Sul podio assieme all’esperto Torres ci sono due esordienti: Randy Krummenacher 2°, Nicholas Spinelli infine è 3° ed al primo podio in MotoE. L’italiano però rimane sotto investigazione per un incidente nell’ultimo giro con Hector Garzo… Ecco com’è andata.

MotoE, Torres pole, ci sono sanzioni

Ora splende il sole e la pista è asciutta, ma ricordiamo che Jordi Torres è stato il migliore ieri sotto la pioggia, con Hector Garzo ed Eric Granado che gli scatteranno accanto (il resoconto). Ma ci sono novità in griglia, visto che sono state rilevate infrazioni tecniche sulle moto di Ferrari e Salvadori, fatti che fanno perde ad entrambi posizioni. L’alfiere Gresini (per un cambio operato al forcellone) perde i risultati della Q2 ed è 10°. Il rookie italiano è invece squalificato dalla Q1, quindi viene retrocesso in 18^ e ultima posizione.

Gara 1, la cronaca

La prima fila scatta al meglio, ma la sorpresa arriva alla prima curva, dove emerge il rookie Spinelli! Peccato che basti un piccolo errore per lasciare strada a Garzo, che ne approfitta subito e si piazza in testa. Inizialmente non ci sono fughe per la vittoria, il trenino quindi rimane piuttosto compatto, fino a circa metà gara: se ne vanno in 7, tra loro ci sono anche Spinelli, Ferrari e Zaccone. All’ultimo giro il colpo di scena: Granado cerca la vittoria, ma esagera e finisce a terra alla curva 1! Nello stesso punto però Garzo e Spinelli vengono a contatto, lo spagnolo ha la peggio e finisce nella ghiaia… Pasticci che permettono a Torres di prendere un leggero margine, più che sufficiente per cogliere il trionfo! Due esordienti completano il podio, ecco il primo di Nicholas Spinelli davanti a tre connazionali.

Torres trionfa, la classifica

Foto: Aspar Team