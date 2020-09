MotoE, Misano-2: Prove 2, Eric Granado al top con il nuovo record

Eric Granado conferma quanto fatto al mattino, ma stampa anche il nuovo record MotoE a Misano. Dietro di lui Alex De Angelis e Matteo Ferrari.

Sessione MotoE pomeridiana in cui si riscrivono i record della pista. Alla fine sarà Eric Granado a brillare in questo secondo turno del venerdì: il pilota brasiliano si mette ancora in evidenza, ma stampa anche il nuovo miglior giro assoluto sulla pista di Misano. Chiude a due decimi Alex De Angelis, subito dietro il vincitore di domenica Matteo Ferrari. Ricordiamo che domani mattina ci saranno le qualifiche, nel pomeriggio la prima gara (qui gli orari).

Si tratta nientemeno che dell’ultimo turno di prove libere, in cui i piloti devono riuscire a migliorarsi sensibilmente in ottica qualifiche. Questo infatti è un fine settimana diverso da quello vissuto appena pochi giorni fa: solo due sessioni di free practice, seguite dalla E-Pole domani mattina, poi ben due gare tra sabato e domenica. Importante quindi fare bene in questi minuti, per prepararsi al meglio per i prossimi due giorni.

Si rivela un turno ben più rapido rispetto a quello del mattino: il record della pista in particolare è presto cancellato. Tra i protagonisti c’è il pilota di casa Alex De Angelis, ma il guizzo finale è quello di Eric Granado, che conferma la buona partenza nelle FP1 e stampa il nuovo miglior giro assoluto. Lo segue il sammarinese di Octo Pramac, terza piazza per il campione in carica Matteo Ferrari.

La classifica FP2

La classifica combinata