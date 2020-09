MotoE, Misano-2: Prove 1, Eric Granado batte un colpo

Eric Granado inizia al meglio il secondo round a Misano: miglior crono nelle prime libere. Seguono da vicino Xavier Simeon e Dominique Aegerter.

Arriva un primo segnale da Eric Granado in questo Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il pilota brasiliano vuole cancellare il primo round a Misano ed arrivare a lottare per la vittoria nelle due gare MotoE in programma. Lo dimostra con il miglior tempo nelle prove libere 1 appena concluse. I rivali sono vicini: Xavier Simeon dista 27 millesimi, poco più di un decimo Dominique Aegerter, 4° e poco distante anche Matteo Ferrari.

Comincia subito al meglio Aegerter, che ha ammesso qualche difficoltà in più la scorsa settimana. Il leader in campionato vuole rifarsi, ma attenzione al fresco vincitore Ferrari, che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Misano, e ad un ottimo Simeon. Non è da meno Granado, che vuole subito archiviare l’errore in qualifica che ha condizionato la sua domenica. In breve tempo i piloti sono già su tempi ben più rapidi rispetto alle FP1 di sette giorni fa ed i record non sono così lontani dall’essere cancellati.

Questi i quattro maggiori protagonisti della sessione, ma sarà Eric Granado a stampare il miglior crono finale. Lo segue molto da vicino Xavier Simeon, terza piazza per il leader in campionato e rookie Dominique Aegerter con il campione in carica Matteo Ferrari a ruota.

La classifica