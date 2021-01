MotoE: Marc VDS Racing saluta la categoria per il 2021

Marc VDS Racing, addio alla MotoE. Calendario incompatibile con quello FIM EWC, a cui prende parte Di Meglio. Difficile trovare un sostituto.

Ci sarà un team in meno nella Coppa del Mondo MotoE 2021. Marc VDS Racing Team ha infatti ufficializzato che non prenderà parte al campionato quest’anno. La causa è dovuta alle sovrapposizioni con il calendario FIM EWC, campionato al quale partecipa il pilota Mike Di Meglio. Poco tempo per trovare un sostituto, la squadra di Marc van der Straten ha deciso così di salutare la categoria elettrica.

“Siamo dispiaciuti di lasciare questa pionieristica competizione” ha dichiarato il boss del team. “Abbiamo investito tempo e sforzi per due anni assieme a Mike Di Meglio, per permettergli di lottare per grandi obiettivi. Ora dobbiamo lasciar andare il nostro pilota, visti i calendari incompatibili. C’è poco tempo per ripartire con un nuovo progetto, quindi abbiamo deciso di fermarci. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto in quest’avventura in questi due anni.”

Entry list MotoE aggiornata

Pons Racing: Jordi Torres

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Andrea Mantovani

WithU Motorsport: Eric Granado

Tech3 Racing: Lukas Tulovic-Corentin Perolari

Intact GP: Dominique Aegerter

SIC58 Squadra Corse: ?

LCR E-Team: ?-?

Aspar Team: ?-?

Esponsorama Racing: ?-?

Ajo MotoE: ?