MotoGP: Ducati, presentazione online il 9 febbraio alle 16:00

Ducati si avvia verso la presentazione ufficiale, ovviamente online. Confermato l'evento per il 9 febbraio alle 16:00.

Comunicato qualche dettaglio in più per quanto riguarda la presentazione del Ducati Team. Chiaramente si terrà online: la data scelta è il 9 febbraio alle ore 16:00. Potremo quindi vedere per la prima volta Jack Miller e Francesco Bagnaia coi colori del team MotoGP factory, oltre a dare un’occhiata alla livrea 2021. L’evento sarà visibile sulla pagina web e sul canale ufficiale YouTube di Ducati.

Una volta di più, grandi aspettative per la casa di Borgo Panigale, che punta in alto. Non dimentichiamo poi il fresco rinnovo per rimanere in MotoGP fino al 2026. Totalmente rinnovata la coppia di piloti per il 2021, line-up giovane sulla quale si ripongono tutte le speranze. Soprattutto la determinazione di “Lottare per il titolo con i nostri piloti”, come sottolineato più volte dal Direttore Generale Ducati Corse Luigi Dall’Igna.