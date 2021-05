MotoE Le Mans, Prove 2: Eric Granado al top nel venerdì di libere

Eric Granado mette il suo sigillo nel venerdì di libere sul Circuito Bugatti. A seguire Torres, Tulovic e Zaccone, Aldeguer miglior esordiente.

Nel primo evento dell’anno l’inatteso incidente che l’ha messo fuori gioco, certo uno stimolo a rifarsi. Eric Granado si fa vedere piazzando nelle FP2 il miglior crono del venerdì per quanto riguarda la MotoE. Turno abbastanza serrato, con il campione in carica Jordi Torres a 136 millesimi, in terza piazza c’è Lukas Tulovic seguito da Alessandro Zaccone, stabilmente miglior italiano oggi. Top rookie è Fermín Aldeguer 6°. Vedremo in meteo per sabato, ma potremmo già avere l’ordine dei piloti per la E-Pole (qui tutti gli orari).

Prove libere 2

La partenza è simile a quella delle prime libere, con Zaccone ed Aegerter subito a dettare il passo. Si fanno vedere poco dopo anche il campione in carica Torres, Eric Granado e Tulovic. Tempi che fin da subito migliorano sensibilmente rispetto al turno MotoE mattutino, con l’alfiere One Energy Racing in particolare che riesce a mettere il suo sigillo. Top 4 vicina, visto che Jordi Torres, Lukas Tulovic ed Alessandro Zaccone che seguono sono racchiusi in 179 millesimi.

La classifica FP2/combinata

Foto: motogp.com