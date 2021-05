MotoGP, GP Le Mans: orari TV e streaming in diretta LIVE

Gli orari MotoGP, Moto2 e Moto3 del GP di Le Mans 2021. Dove vedere prove libere, qualifiche e gare in TV, streaming e in chiaro.

Sarà un sabato di MotoGP imprevedibile, con il meteo che la farà da padrona sin dal mattino. Dopo il venerdì di prove libere restano fuori dalla top-10 le due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins e la Ducati di Pecco Bagnaia. In caso di pioggia sarà impossibile migliorare i tempi della classifica combinata FP1-FP2. Un Gran Premio di Le Mans da seguire minuto dopo minuto in TV o in streaming.

Dove vedere il GP di Le Mans

Il sabato di prove libere e qualifiche del GP di Le Mans 2021 verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e su DAZN per i soli abbonati. Diretta streaming su Sky GO e Now TV, con possibilità di seguire ogni sessione su Pc, tablet o smartphone, ma anche in questo caso serve l’abbonamento. Per questo week-end in Francia non è prevista una diretta LIVE su TV8. In chiaro potremo vedere in differita, alle ore 15:35, una sintesi delle qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP. Domenica 16 maggio la gara della classe regina andrà in onda a distanza di tre ore su TV8 alle ore 17:00.

Sul nostro sito Corsedimoto.com potrete seguire la diretta LIVE, i commenti nel corso e a fine gara, con le dichiarazioni dei protagonisti e aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, grazie alla collaborazione con Sky, vi mostreremo gratuitamente video in anteprima e le highlight di tutte e tre le gare. Restate sintonizzati e non perdetevi neppure un istante del GP di Le Mans.

La programmazione Sky e DAZN

Sabato 15 maggio

09:00-09:40 Moto3, FP3

09:55-10:40 MotoGP, FP3

10:55-11:35 Moto2, FP3

12:35-13:15 Moto3, Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP, FP4

14:10-14:50 MotoGP, Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2, Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 16 maggio

08:20-08:40 Moto3. Warm-up

08:50-09:10 Moto2, Warm-up

09:20-09:40 MotoGP, Warm-up

11:00 Moto3, Gara

12:20 Moto2, Gara

14:00 MotoGP, Gara

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

La programmazione TV8

Sabato 15 maggio

15:35 Differita, sintesi qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 16 maggio

13:00 Differita, MotoE Gara

14:00 Differita, Moto3 Gara

15:15 Differita, Moto2 Gara

17:00 Differita, MotoGP Gara