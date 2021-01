MotoE 2021: ecco le date dei test, calendario per ora confermato

Arriva qualche altro aggiornamento per la MotoE. Programmati due turni di test da tre giorni ciascuno, calendario per ora immutato. Tutte le date.

In attesa della entry list per la terza stagione MotoE (qui quella provvisoria), abbiamo le date aggiornate. Pubblicate nella giornata odierna i programmi per i test, oltre a confermare per il momento gli appuntamenti previsti per il 2021. Ad oggi non cambiano i sette round previsti su sei tracciati diversi. Ma vediamo nel dettaglio.

Prima di dare il via alla stagione a maggio, i piloti saranno di scena a Jerez de la Frontera. Doppio test previsto sul tracciato andaluso, entrambi di tre giorni complessivi. Si comincia ad inizio marzo, la replica avverrà verso metà aprile. Possiamo dire che scatterà da qui la difesa del titolo MotoE di Jordi Torres, vedremo quanti e quali saranno i suoi rivali nella stagione 2021.

Foto: motogp.com