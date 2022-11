Moto3 Valencia: Oncu sfiora l’impresa, ma Guevara non si batte

Quattro GP in Spagna, un unico vincitore in Moto3. Izan Guevara trionfa al fotofinish anche a Valencia, completando così una stagione praticamente perfetta prima del passaggio in Moto2. Ma gli serve il finale per regolare un agguerrito Deniz Öncü, che crede nella prima vittoria mondiale su una pista speciale per la famiglia (lo storico trionfo del fratello Can), prima di essere nuovamente beffato sulla linea del traguardo, stavolta per 62 millesimi. Sergio Garcia terzo si prende il vice-campionato, completando l’anno di gloria di GasGas Aspar, mentre Dennis Foggia 4° occupa così l’ultimo gradino del podio iridato. Diogo Moreira, nonostante la penalità, è rookie dell’anno! La cronaca dell’ultima gara del 2022.

Le sanzioni ed i primi giri

Toba e Masia al via dalla pit lane, con una Long Lap Penalty da scontare, sanzione anche per Moreira per caduta con bandiere gialle. Un problema per il capoclassifica tra gli esordienti, con Holgado e Muñoz che proveranno ad approfittarne per il titolo di miglior debuttante… Si comincia: scatta al meglio il poleman Guevara, non manca qualche contatto poco più indietro, senza però importanti conseguenze. Se il titolo è già da vari GP nelle mani del giovane maiorchino, il resto del podio iridato è ancora in ballo, ma al momento non è una situazione così favorevole a Foggia. L’italiano è sceso ai margini della top ten, con Garcia in zona podio e Sasaki 6°: serve la rimonta per conservare almeno il terzo posto in campionato, prima del salto di categoria.

Guevara vs Oncu

Davanti invece la fuga solitaria del campione Moto3 non riesce: Öncü gli rimane attaccato, determinato a lottare per quella prima vittoria solo sfiorata in passato. Sarebbe emozionante se ci riuscisse proprio dove il gemello Can, suo teso supporter (assieme a Sofuoglu e Razgatlioglu) dal box Tech3, ha fatto la storia da wild card nel 2018… Segue un altro duo, Garcia e Ortola a lungo vanno in tandem per il terzo gradino del podio, finché l’alfiere MTA non perde terreno e viene anzi ripreso dal gruppo di inseguitori. Finale prematuro per Rossi, Ogden, Furusato e Artigas, tutti scivolati alla curva Nieto. Davanti invece la lotta si infiamma sul serio solo all’ultimo giro: Öncü attacca, vuole quella prima vittoria mondiale, ma Guevara non sta a guardare. All’ultima curva ecco il guizzo vincente, è ancora lui il vincitore! Scuote la testa il giovane turco, che stavolta ci credeva davvero…Sergio Garcia completa il podio, Dennis Foggia è 4° al traguardo.

La classifica in gara

Guevara re della Moto3

Foto: Valter Magatti