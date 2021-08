Moto3 UFFICIALE Kaito Toba e CIP avanti insieme anche nel 2022

Arriva l'annuncio di un rinnovo in casa CIP. Si continua con Kaito Toba per la stagione Moto3 2022, con obiettivi molto ambiziosi.

La griglia Moto3 2022 ha un primo tassello confermato. CIP – Green Power sceglie la via della continuità con Kaito Toba, arrivato in squadra proprio in questa stagione. A referto otto piazzamenti a punti per il giovane giapponese, spicca in particolare il gran secondo posto conquistato a conclusione della tappa al Sachsenring. Team e pilota continueranno insieme anche l’anno prossimo, con la ferma intenzione si competere ancora più spesso nelle zone alte.

Anzi, proprio Kaito Toba chiarisce gli obiettivi. “Sono felice di andare avanti per un’altra stagione con questo team. Per il prossimo anno cercheremo di lottare per il titolo e di rimanere sempre nelle prime file. Stiamo disputando la seconda metà di campionato, ma ci prepariamo anche per il prossimo anno. Lavoreremo sodo per concludere questa stagione Moto3 nel miglior modo possibile, ma nel frattempo sono molto felice di questo annuncio.”

Il boss Alain Bronec non si mostra certo meno soddisfatto. “Kaito ha avuto un ottimo inizio di stagione, in particolare con un ottimo secondo posto in Germania. Ci è sembrato quindi opportuno continuare la nostra comune avventura per un altro anno. Siamo fiduciosi che il lavoro che stiamo facendo quest’anno gli permetterà di lottare per le prime posizioni nella prossima stagione.”