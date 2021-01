Moto3 UFFICIALE Ecco Adrián Fernández per Max Racing Team

Adrián Fernández all'esordio nel Mondiale Moto3 con Max Racing Team. Mancava ormai solo la conferma ufficiale, arrivata da Husqvarna.

Ormai mancava solo l’ufficialità da una delle parti. Ci pensa Husqvarna Motorcycles a confermare che Adrián Fernández è il secondo pilota del Max Racing Team per il Mondiale Moto3 2021. Un giovane esordiente spagnolo quindi da affiancare al confermato Romano Fenati, sostituendo così Alonso López.

Come accennato, non è una notizia. Dopo l’anticipazione di AS, lo stesso López aveva provveduto a confermare l’addio al team di Max Biaggi. Risultato di un colloquio avvenuto a dicembre, poco dopo aver messo la firma sul rinnovo per disputare insieme anche il campionato 2021. Non avremo il #21 nel Mondiale quindi quest’anno, vedremo cosa sceglierà per il suo futuro.

Nel frattempo ecco un’altra new entry in Moto3. Non un volto completamente nuovo, visto che a Portimao ha sostituito l’infortunato Salac in Snipers Team. Quest’anno disputerà la sua prima annata completa nel Motomondiale. Manca di un soffio la possibile ‘lotta’ col fratello maggiore Raúl, pronto all’esordio in Moto2 con Red Bull KTM Ajo.

Foto: Instagram pitito_31_