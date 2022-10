Moto3 Thai: Dennis Foggia trionfa e spera ancora, Rossi 3°!

Colpi di scena, lotte serrate, ma Dennis Foggia mette la sua firma nel GP Thailandia. L’italiano di Leopard, scattato dalla pole, riesce a condurre la corsa ed a prendersi un successo importante. Certo il leader Moto3 Izan Guevara ha limitato i danni, 5° in una gara non proprio da ricordare, ma la matematica tiene l’italiano ancora in ballo. Disastro per Sergio Garcia abbattuto dopo poche curve… Finale frizzante tra Ayumu Sasaki, ormai una costanza nelle zone alte, e Riccardo Rossi, con quest’ultimo infine 3° ma in grado di riprendersi il podio! Ne è passato di tempo dalla prima volta nel GP di Francia 2021… Ecco com’è andata la corsa thailandese.

Max Racing Team, licenziati i meccanici del ‘placcaggio’ ad Aragon

Subito un colpo di scena

Partono benissimo Foggia, Sasaki e Nepa, che prendono immediatamente la testa della corsa. Ma il colpo di scena avviene alla curva 12 poco più indietro: un violento highside di Fernandez, che nel volo finisce letteralmente addosso a Furusato (rimasto in sella), per poi provocare la caduta di Garcia! Vari altri piloti devono fare gli straordinari per evitarli, fortunatamente con successo. Ma è un’altra mazzata per il pilota #11 del Aspar Team, ora sì che le speranze di recupero sul collega sono quasi svanite… Garcia però riparte per provare a concludere una gara ormai compromessa, finale prematuro per Kaito Toba, apparso piuttosto dolorante, e John McPhee in due incidenti distinti. Un guaio meccanico ferma invece Tatsuki Suzuki, che si stava ben comportando fino a quel momento…

Un’occasione per Foggia

Giro dopo giro rimangono in sei in testa, con Foggia saldamente al comando ma tallonato da Sasaki, Muñoz, Moreira, Rossi e Masia. Nepa si allontana, la sorpresa però è il nome che manca, ovvero il leader Izan Guevara, in rimonta ma parte del più staccato gruppo di inseguitori. Una bella occasione quindi per l’italiano del team Leopard, che deve tentare di recuperare quanto più possibile in ottica mondiale. Arriva una Long Lap Penalty per Öncü per limiti di pista, segue il ritiro di Garcia a sei giri dalla fine, con Fernandez in seguito nel suo box per scusarsi. Poco prima Foggia aveva commesso un errore: Sasaki in agguato ci aveva immediatamente provato, ma l’italiano si è ripreso subito la prima posizione. Il sestetto al comando però si è sgranato, rimangono solo in tre in lotta per il podio. Izan Guevara ne approfitta e limita i danni, imponendosi sul battagliero gruppetto. Dennis Foggia però rimane ancora matematicamente in gioco grazie a questo netto trionfo. Ayumu Sasaki e Riccardo Rossi non si risparmiano, arrivando infine in quest’ordine.

Foggia in trionfo, la classifica

Classifica iridata

Foto: motogp.com