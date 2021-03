Moto3 Test Qatar, day-1: Si comincia nel segno di Darryn Binder

Scattano i test ufficiali Moto3, subito in evidenza Petronas Sprinta Racing. Darryn Binder svetta davanti a John McPhee, seguono Salac e Foggia, Guevara best rookie.

Dopo tanti test privati, è il turno delle prime prove ufficiali per la Moto3. La entry class del Motomondiale è in Qatar per tre giorni di avvicinamento alla stagione 2021. Si comincia oggi con il miglior crono del venerdì stampato da Darryn Binder nell’ultimo turno disponibile. Tempo che si ferma a circa 3 decimi dal record in gara (2:05.403, Fenati nel 2019), più lontano il record assoluto. In classifica combinata seguono il compagno di box John McPhee e Filip Salac, Dennis Foggia 4° e miglior italiano. Come da previsioni, assente Suzuki per positività al Covid, con SIC58 Squadra Corse quindi in azione solo col rookie Lorenzo Fellon.

Primo turno

La prima sessione di giornata è quella in cui registriamo i tempi più alti (sono le 9:40 del mattino, ora locale). Pochi giri a referto, e non tutti scendono in pista. Il crono di riferimento è quello del neo alfiere Snipers Andrea Migno, che precede la KTM di Jaume Masiá ed il pilota Leopard Dennis Foggia. Best rookie è il campione Red Bull Rookies Cup in carica Pedro Acosta con il 10° tempo del turno, ben 10 piloti però sono rimasti fermi al box per tutto il turno.

Secondo turno

Tempi che si abbassano di circa tre secondi rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza. Aumenta l’attività in pista, ma il nome in vetta alla classifica non cambia. Parliamo sempre di Andrea Migno, che nell’ultimo dei suoi 19 giri a referto piazza il tempo che gli permette di mantenersi davanti a Jaume Masiá ed alla GasGas guidata da Sergio García. Ancora in evidenza Pedro Acosta come miglior esordiente, 6° a meno di mezzo secondo dal capoclassifica.

Terzo turno

Ultima sessione di giornata messa a referto più o meno nell’orario in cui avranno luogo le qualifiche di categoria nel prossimo GP del Qatar. Chi si fa vedere in particolare è il duo Petronas Sprinta Racing, con Darryn Binder a precedere John McPhee. Per avere un confronto, il miglior giro in gara nel 2020 è stato un 2:05.788 messo a referto da Ai Ogura, superato di 38 decimi dal pilota sudafricano. Terza piazza finale per Filip Salac, mentre il miglior rookie stavolta è il campione del Mondiale Moto3 Junior Izan Guevara, 9° a meno di quattro decimi dalla testa della classifica.

Classifica combinata

Foto: @sepangracing