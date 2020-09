Moto3: Suzuki fuori gioco, c’è José García per SIC58 a Barcellona

José Julián García ('Josito') con SIC58 Squadra Corse a Barcellona. Il giovane pilota spagnolo, alla terza esperienza mondiale, sostituisce Tatsuki Suzuki, infortunatosi a Misano.

Cambio di formazione per SIC58 Squadra Corse in occasione del Gran Premio a Barcellona. L’infortunio di Tatsuki Suzuki, operato lunedì, costringe il team di Paolo Simoncelli a cercare un sostituto. Non serve andare molto lontano: ecco José Julián García (‘Josito’), il suo pilota nel Mondiale Junior. Conquistato da poco il primo successo in campionato a Jerez, ecco che il giovane spagnolo ha una nuova occasione nel Campionato del Mondo Moto3.

Non si tratta infatti di un volto nuovo. ‘Josito’ García infatti ha già disputato alcune sostituzioni nella entry class del Motomondiale. L’esordio assoluto avviene nel 2019 ad Aragón, quando Snipers Team lo schiera al posto di Romano Fenati, KO per frattura dello scafoide. Ad inizio 2020 poi ha preso il posto di Niccolò Antonelli, fermo in seguito ad un’intervento ad una spalla, effettuato per complicazioni dopo un incidente. Terza esperienza Moto3 quindi per il pilota di Alicante, pronto a fare bene su una pista a lui ben nota.