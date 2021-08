Moto3 Silverstone: Romano Fenati si ripete, seconda pole consecutiva

Dominio nelle libere, ora la pole position. Romano Fenati in grande spolvero a Silverstone, prima casella davanti a Gabriel Rodrigo ed a Riccardo Rossi.

Sempre davanti nelle libere, conferma la tendenza anche in qualifica. Romano Fenati ci ha messo quattro anni prima di tornare in pole in Austria, ora inanella la seconda consecutiva. Il pilota ascolano è inarrestabile a Silverstone e certo si pone come uomo da battere nella corsa di domani. Gli bastano 49 millesimi per avere ragione di Gabriel Rodrigo, a lungo in testa, nota tricolore anche in terza piazza con Riccardo Rossi. Grosse sorprese invece riguardo i primi due ragazzi in classifica Moto3 iridata, visto che scatteranno molto indietro in gara… Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: fuori Acosta e García!

Si parte dalla prima sessione che vede in azione anche il leader Moto3 Pedro Acosta, assieme al suo diretto rivale iridato Sergio García. Tra gli altri anche Alberto Surra, al rientro ed unico italiano fuori dalla Q2 diretta dopo l’ultima sessione di prove libere. A referto in pochi minuti lungo e caduta per Yamanaka, ancora alle prese con l’infortunio riportato in Austria, segue una scivolata anche per García in uscita dalla pit lane. A cinque minuti dalla fine può essere davvero compromettente… A circa un minuto dalla fine altre bandiere gialle per l’incidente tra Kunii e Toba, ma la vera sorpresa è che né il leader iridato né il secondo classificato passano il turno! Accedono alla Q2 Gabriel Rodrigo, Carlos Tatay, Filip Salac e Izan Guevara.

Q2: Romano Fenati continua a volare

Abbiamo la lista dei 18 piloti, scatta la battaglia per la pole position. Non mancano ‘giochi di scia’ fin da subito, mentre inizia a farsi vedere Rodrigo in particolare, portandosi in breve tempo in vetta, mentre qualche pilota aspetta proprio gli ultimi minuti prima di farsi vedere in pista. Tra loro Fellon, che però scivola nel giro d’uscita complicando sensibilmente il suo turno. Scivola anche Sasaki, creando pure lui qualche problema ai ragazzi usciti all’ultimo. Ma per Romano Fenati il tempismo è perfetto: un giro veloce cancellato, non così il successivo che vale la seconda pole position consecutiva! L’alfiere Max Racing Team mette tutti in riga anche in qualifica, prima fila condivisa con Gabriel Rodrigo e con Riccardo Rossi.

Foto: motogp.com