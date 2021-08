Moto3: Ryusei Yamanaka infortunato dopo l’incidente con Rodrigo

Ryusei Yamanaka KO, il suo GP d'Austria si è concluso all'inizio del terzo turno di prove libere. Il team spera di riaverlo per la tappa a Silverstone.

Brutte notizie in casa PrüstelGP dopo l’ultima sessione di prove libere. Ryusei Yamanaka infatti ha già concluso il suo Gran Premio Moto3 d’Austria: lo stesso pilota giapponese conferma di aver riportato una frattura alla spalla sinistra in seguito ad un incidente avvenuto proprio all’inizio delle FP3 con Gabriel Rodrigo. Il suo team quindi si vede costretto a continuare il secondo round austriaco con il solo Filip Salac, tornato a vestire questi colori proprio la settimana scorsa.

Qui in alto le immagini dell’incidente che ha visto protagonisti l’alfiere PrüstelGP ed il pilota Gresini Racing. Un fatto avvenuto proprio nei primi minuti dell’ultima sessione di prove libere. Sfortunatamente il #6, portato subito al Centro Medico per controlli, ha avuto la peggio in questa occasione. Da valutare ora per i tempi di recupero, ma la squadra di Florian Prüstel ha già dichiarato di sperare di riavere il suo pilota per la prossima tappa Moto3 a Silverstone.