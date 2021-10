Moto3: Sergio García ancora unfit, addio al Gran Premio a Misano-2

Sergio García non disputerà il secondo Gran Premio a Misano per il persistere di problemi fisici. Si punta al rientro in Portogallo.

Arrivano brutte notizie in casa Aspar Team. Sergio García infatti non è idoneo per disputare il Gran Premio dell’Emilia Romagna, di scena questo fine settimana. Un altro stop obbligato a causa dell’ematoma al rene riportato in seguito all’incidente nelle FP1 ad Austin ed ancora presente, fatto che lo costringe quindi al forfait a Misano. Addio quindi anche alle ultime (minime) speranze di continuare la battaglia iridata, visto il divario attuale dal leader Moto3 Acosta (50 punti).

Questa mattina il pilota spagnolo si è sottoposto ad un controllo presso l’Ospedale IMED a Valencia. Il responso è stato chiaro: non è in grado di prendere parte al secondo round stagionale a Misano. “Mi sento bene, ma il rene non è ancora al 100%” ha ammesso García. “I dottori mi hanno raccomandato di non andare a Misano, potrei essere a posto per la tappa in Portogallo. Mi dispiace molto non poter disputare questo GP, visto che influenzerà le mie opzioni iridate. Ma sono comunque motivato.”

