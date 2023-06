Moto3 Sachsenring, Prove 3: la pioggia scombina tutti i piani

Non ci sono cambiamenti rispetto a quanto visto nella prima giornata al Sachsenring. Non poteva essere diversamente visto il maltempo, quindi rimangono tre ragazzi italiani della Moto3 direttamente promossi alla Q2. Stefano Nepa, Matteo Bertelle ed Andrea Migno infatti sono riusciti a dire la loro nell’unico turno asciutto finora, quindi determinante per decidere la classifica verso le qualifiche. Ecco com’è andata l’ultima sessione di prove sulla pista tedesca.

Piove al Sachsenring

La prima notizia è che Deniz Oncu, nonostante il botto nelle Prove 2 e le prime immagini (si teneva il braccio sinistro), è perfettamente in forma! Stesso discorso per Scott Ogden, apparso inizialmente spaesato dopo l’incidente, ma poi rimessosi e quindi ritenuto idoneo dopo i dovuti controlli. Guardando alla pista, chi sperava di riuscire a migliorarsi rispetto al venerdì è rimasto deluso: rimane valida l’unica sessione asciutta, ovvero le Prove 1, visto che già nel pomeriggio di ieri la pista era bagnata. Ma stamattina è ancora peggio: la pioggia cade copiosa sul tracciato sassone ed inevitabilmente i riferimenti sono molto, molto alti. Tutti i ragazzi della Moto3 sono comunque fuori da subito per macinare giri anche in queste difficili condizioni. Sembra un turno nelle mani di Ogden, ma proprio alla fine ecco Artigas che vola al comando! In curva 2 segnaliamo un brutto incidente finale per Salvador, che appare dolorante: seguirà un passaggio al Centro Medico per controlli.

Moto3, Prove 3

Moto3 combinata

Foto: motogp.com