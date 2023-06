Pomeriggio piovoso al Sachsenring, ma svetta un italiano. Matteo Bertelle infatti piazza la zampata in condizioni complesse, ma ci sono due piloti da tenere d’occhio. Scott Ogden infatti appariva piuttosto frastornato dopo il suo incidente, Deniz Oncu infine si teneva vistosamente il braccio sinistro dopo un violento highside. I due ragazzi sono al Centro Medico, si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni. Ecco intanto com’è andata la seconda sessione Moto3 sulla pista sassone.

Bandiera rossa

Si comincia con pioggia e stavolta sul serio, quindi ben più intensa rispetto alle gocce viste nelle Prove 1 MotoGP. Il cronometro parte regolarmente, ma inizialmente tutti i piloti sono fermi al box. Piano piano la pista si anima, i ragazzi Moto3 iniziano a farsi vedere per disputare un turno ininfluente rispetto alle Prove 1, ma utile in caso di maltempo anche nei prossimi giorni. A referto la caduta ad alta velocità di Ogden alla curva 8, rovinando però l’air fence: a 20:44 dalla fine arriva la bandiera rossa, piloti al box finché non è tutto sistemato. Preoccupante però la scena di Ogden che, appena rimessosi in piedi, cade di nuovo a terra, visibilmente frastornato… L’incidente è stato importante, da capire se ci sono conseguenze per il pilota britannico, portato in seguito al Centro Medico.

Prove 2, si riparte

Una volta sistemato l’air fence si ricomincia, tutti in pista per sfruttare al massimo questa sessione su pista molto bagnata. Non mancano altri incidenti, il peggiore però è quello di Deniz Oncu, volato alla Waterfall: il brutto segno però è che si teneva il braccio sinistro, rimasto incastrato sotto la moto nella caduta… Poco dopo ecco un incidente per Mario Suryo Aji, questo sì senza conseguenze per il pilota. La pioggia provoca svariate sorprese, ma non è male vedere Matteo Bertelle al comando della classifica dei tempi! Segue il sostituto Adrian Fernandez davanti a Oncu, in queste condizioni tengono il passo anche Migno e Nepa, in top 10 alla bandiera a scacchi.

La classifica

Foto: motogp.com