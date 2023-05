Si sono visti segnali decisamente positivi nel GP Jerez. Romano Fenati ha messo a referto il suo miglior fine settimana dal ritorno in Moto3, spiccando in particolare in qualifica. Il pilota ascolano del team Snipers infatti s’era preso la quarta casella in griglia, poi diventata una prima fila per l’infortunio di David Munoz. Alla fine Fenati porta a casa il suo miglior piazzamento del 2023, primo dei ragazzi italiani alla bandiera a scacchi. La prossima settimana si va al Circuito Bugatti per confermare quanto visto e salire ancora di più.

Fenati, a piccoli passi

Serviva davvero qualche segnale in un inizio di campionato complesso. Il pilota #55 è sempre arrivato al traguardo finora, ma nei primi tre GP aveva chiuso per due volte fuori dai punti, due round divisi dal 13° posto ottenuto in Argentina. Dopo le qualifiche quindi Fenati puntava a fare meglio anche in una gara che non era iniziata così male. Sfruttando la partenza accanto a Ortola ed Alonso, Fenati riesce a tenersi subito nelle posizioni di testa, unico pilota italiano ad inserirsi nel gruppo in bagarre. Sfortunatamente però in seguito perderà svariate posizioni, a conferma che c’è ancora qualcosa da limare. Passi avanti però in frenata, oltre a mostrare un buon passo, e l’11^ posizione al traguardo è un punto di ripartenza per i prossimi appuntamenti mondiali. Pilota e squadra sono molto ottimisti, ora si attendono altri passi avanti a partire dal GP di Francia.

“Sappiamo quale strada prendere”

“Abbiamo sofferto il gruppo in fase di accelerazione, ma questo in parte già lo sapevamo” ha dichiarato Romano Fenati alla fine dell’appuntamento andaluso. “Abbiamo raccolto meno di quello che potevamo raccogliere, ma siamo contenti del progresso fatto in questi giorni. Ora sappiamo quale strada prendere.” Sottolinea infine il lavoro dello Snipers Team. “Un immenso grazie alla mia squadra che ha fatto di tutto nonostante i risultati amari delle gare passate. Abbiamo lavorato a testa bassa come dei matti e continueremo a farlo.” Al momento Fenati è 18° nella generale con otto punti a referto, davanti però ci sono ancora 16 (15?) GP da disputare.

Foto: Valter Magatti