Raúl Fernández svetta anche nell'ultimo turno di libere, seguito da Foggia e Suzuki. Classifica combinata invariata, quattro italiani in Q2.

Si chiude un’intensa terza sessione di prove libere, che però non intacca la classifica combinata ottenuta dopo la prima giornata. Al comando anche nelle FP3 c’è Raúl Fernández, a precedere Dennis Foggia, Tatsuki Suzuki ed il rookie Ryusei Yamanaka, top ten anche per Tony Arbolino ed Andrea Migno. Entrambi passano in Q2, così come Romano Fenati e Celestino Vietti.

Turno importante per tutti i piloti impegnati, visto che si deciderà la classifica dei 14 piloti ammessi direttamente alla Q2. Dopo le prime due sessioni di libere questa è la classifica, che vede provvisoriamente in lista anche quattro piloti italiani. Da ricordare le condizioni ben diverse rispetto alle FP2, soprattutto per le temperature più alte. Dopo pochi minuti registriamo una scivolata alla curva 10, quella del rookie Kofler, che riesce a ripartire ed a riportare la sua moto al box.

In seguito abbiamo altri due incidenti, sempre senza conseguenze per i piloti coinvolti: Salač cade alla curva 6, mentre Toba finisce a terra alla curva 5. In classifica invece i tempi non si avvicinano alla prima giornata, ma lentamente scendiamo sotto il muro di 2:06, con Fernández ancora una volta davanti davanti a Foggia, Ogura ed Arbolino.

Sempre all’ultimo ecco l’assalto finale per il miglior crono della sessione, qualcuno anche con la speranza di migliorare quanto fatto venerdì. Tanto traffico in pista e le alte temperature però rendono difficile questo proposito, soprattutto per i piloti rimasti fuori dalla top 14: la classifica combinata infatti non cambia. Raúl Fernández però chiude in testa anche nelle FP3, seguito da Dennis Foggia e da Tatsuki Suzuki.

La classifica delle FP3

La classifica combinata