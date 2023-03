Moto3: Snipers Team con Fenati e Bertelle, il nuovo look per il 2023

Spirito di competizione, voglia di ottenere grandi risultati, cambio di line-up ed ora anche un nuovo look. Snipers Team apre ufficialmente il Mondiale Moto3 2023 mostrano la rinnovata livrea delle moto che guideranno Romano Fenati e Matteo Bertelle. Addio al rosa, si riparte con una colorazione grigio-rossa: un altro segnale della determinazione a voltare pagina per tornare a guardare in alto. Dopo i test privati, a breve toccherà ai test ufficiali dal 17 al 19 marzo a Portimao.

“Romano e Matteo sono due piloti eccezionali, con talento da vendere” ha sottolineato il team manager Cecchini. “Siamo certi che sapranno dare il massimo in ogni gara, insieme possiamo ottenere grandi risultati”. C’è grande ottimismo verso la nuova stagione Moto3. “Abbiamo lavorato duramente durante l’inverno per preparare le moto e le strategie. Crediamo di avere le carte in regola per competere al massimo livello. Siamo un team giovane e ambizioso, e vogliamo dimostrare il nostro valore sul circuito”.

“Sappiamo che sarà una stagione impegnativa, ma siamo pronti a fare del nostro meglio” ha dichiarato l’esperto Romano Fenati. “Ritornare in questo Team per me è qualcosa di speciale, è come tornare a casa, in famiglia dopo un lungo viaggio. Ho acquisito esperienza e ora è il momento per sfruttarla tutta.” Altrettanto carico Matteo Bertelle: “Daremo il massimo in ogni gara. L’anno scorso non mi è stato possibile completare il campionato Moto3, ho veramente voglia di cominciare.”

Snipers Team ora presentato in toto e pronto per dare il via al 2023. Sarà un’annata molto lunga con ben 21 Gran Premi in programma, contando sull’esperienza di Fenati e su un Bertelle a caccia del riscatto dopo un 2022 a metà. Due ragazzi italiani per un team italiani, uniti dalla determinazione a fare la differenza in Moto3. Testa ora alle prove ufficiali, poi si comincia a fare sul serio: il 26 marzo infatti prende il via il campionato, primo banco di prova di un lungo ed intenso Mondiale.