Moto3 Portimao: Ayumu Sasaki si prende la pole, Rueda fa già paura

L’eroe di giornata in Moto3 è Ayumu Sasaki, autore della prima pole position della stagione 2023, la sua quarta in carriera. Bella partenza per uno dei favoriti dell’anno, ma accanto a lui c’è un esordiente che già comincia a preoccupare. José Antonio Rueda, al primo GP da pilota mondiale a tempo pieno, si prende la seconda casella in griglia! Attenzione al 17enne di Siviglia, arrivato in Moto3 da campione sia Rookies Cup che JuniorGP, il primo nella storia dei due campionati. In bella evidenza però anche anche il talento australiano Joel Kelso, che completa la prima fila a Portimao. Italiani un pochino più indietro, ma Stefano Nepa è il migliore e cercherà di suonare la carica dalla decima casella.

Q1: Rossi avanza

Solo Stefano Nepa è passato direttamente in Q2, tutti gli altri ragazzi italiani scattano in questa sessione. Rossi, Fenati, Bertelle e l’esordiente Farioli sono a caccia di uno dei quattro posti disponibili per accedere al turno successivo. Per Furusato il turno finisce prematuramente con una scivolata alla prima curva, mentre Riccardo Rossi è l’unico che riesce a piazzarsi nelle zone alte di questa prima sessione Moto3. È 4° dietro a Xavi Artigas, Tatsuki Suzuki ed il rookie Collin Veijer, niente male per il giovane dei Paesi Bassi. Bel turno di Matteo Bertelle, che manca la qualificazione per un decimo, non male nemmeno Filippo Farioli 7° del turno. Da capire invece cos’è successo a Romano Fenati, fuori dai 20 in questa prima qualifica dell’anno…

Moto3 Q2: guizzo di Sasaki, ma…

Scattano così le prime qualifiche determinanti, con due italiani in azione e valori tutti da definire in Moto3. Bisogna sottolineare che alcuni esordienti stanno già facendo faville, Rueda in particolare, stabilizzatosi anche in questo turno molto, molto in alto! Alla fine però Ayumu Sasaki non si batte, bell’inizio per il pilota giapponese, che si prende la quarta pole in carriera. Come detto, c’è un José Antonio Rueda da tenere d’occhio, niente male Joel Kelso in terza posizione. Stefano Nepa inizia la stagione dal 10° posto in griglia, davanti al duo SIC58 ex aequo.

Foto: Valter Magatti