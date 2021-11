Moto3 Portimao-2, Prove 3: John McPhee top su Foggia, 6° Acosta

Ultimo turno di prove libere Moto3 con John McPhee al comando su Dennis Foggia e Tatsuki Suzuki. Pedro Acosta chiude sesto.

Ultima sessione di prove libere che si chiude con John McPhee al comando della classifica sia delle FP3 che combinata. L’esperto pilota scozzese piazza il miglior crono davanti a Dennis Foggia per soli 55 millesimi, terza piazza infine per Tatsuki Suzuki. Per quanto riguarda il leader Moto3, Pedro Acosta chiude col sesto tempo del turno, il settimo in classifica combinata, quindi senza problemi per l’accesso diretto alla Q2. Degli altri italiani, rientrano in top 14 anche Romano Fenati ed Andrea Migno. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Si è alzato il vento per questa prima sessione di giornata, il turno più importante per decidere la top 14 che andrà direttamente in Q2. Ai microfoni di motogp.com arriva intanto la conferma verbale dal team Boé di Riccardo Rossi e David Muñoz come formazione per la stagione 2022, ma anche che il futuro rookie salterà i primi 6 GP per l’età (ne avevamo parlato qui). In pista intanto come tempi siamo a lungo lontani dai riferimenti della prima giornata, in particolare delle FP2, quindi la classifica combinata rimane a lungo quasi congelata. Acosta è uno dei pochi che riesce a migliorarsi, ponendosi chiaramente al comando della classifica di questa sessione, con Binder, Suzuki e Foggia al seguito. Ma come sempre dobbiamo attendere l’assalto finale, in cui non mancano svariati stravolgimenti e sale al comando John McPhee. Classifica del turno che si chiude con Dennis Foggia in seconda piazza davanti a Tatsuki Suzuki, 6° Pedro Acosta e ampiamente in Q2.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com