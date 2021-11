Pecco Bagnaia passa in testa nelle FP3, Fabio Quartararo lo segue ad un millesimo, ma è una classifica con 16 piloti in neanche un secondo!

Venerdì di libere nel segno del neo campione Fabio Quartararo, ma Francesco Bagnaia risponde in questa terza sessione di prove libere. Il pilota Ducati passa al comando nella classifica del turno e combinata, staccando di appena un millesimo l’alfiere di punta di casa Yamaha! Un atteso testa a testa che continua per il momento a suon di tempi cronometrati, in attesa della gara di domenica… Assieme a loro, troveremo direttamente in Q2 anche il duo Suzuki, le Rosse di Miller, Martín e Marini, le Honda di Alex Márquez e Pol Espargaró, per finire con Morbidelli. Visti i distacchi, ci attendono qualifiche serrate e certo da non perdere. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Turno fresco come temperature, fondamentale per decidere chi passerà direttamente in Q2. Inizio con prevalenza di soft-media come gomme per i piloti MotoGP, con quattro eccezioni: Pol Espargaró, Rins, Mir e Zarco hanno scelto la doppia soft per cominciare l’assalto al miglior crono possibile. A lungo però non abbiamo alcun cambiamento per quanto riguarda la classifica combinata, mentre in casa HRC continuano anche in questo GP le prove di telaio sulla RC-V con il collaudatore/sostituto Bradl, Espargaró e l’alfiere LCR Márquez. Mir è il primo a migliorare il proprio riferimento rispetto alle FP2, nei minuti finali poi arriveranno anche tutti gli altri. Le scelte finali di gomme sono doppia soft per tutti tranne Aleix Espargaró, che gira con la media anteriore. Quartararo lima sensibilmente quanto fatto nella prima giornata, ma lo stesso fanno Bagnaia e via via tutti gli altri. Ed è proprio l’alfiere Ducati a prendere la prima piazza, rispondendo al neo iridato, seppur con un distacco decisamente minimo… Ma così è per buona parte della classifica, ad indicare valori davvero simili per tutti.

La classifica FP3

La classifica combinata

I settori migliori

Foto: motogp.com