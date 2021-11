Niente male per un pilota al rientro. Sergio García beffa tutti prendendosi una pole da record. Dennis Foggia chiude 4°, Pedro Acosta invece è 14°!

In mezzo ai calcoli per il titolo ecco emergere Sergio García. L’alfiere Aspar Team è appena rientrato dopo cinque settimane di stop per un ematoma ad un rene, ma eccolo sorprendere la sua stessa squadra con un giro finale che vale pole position e nuovo record assoluto della pista! In prima fila con lui ci sono John McPhee ed a sorpresa il rookie Adrián Fernández, alla sua migliore qualifica stagionale. Riguardo ai duellanti per la corona iridata, Dennis Foggia si prende la quarta casella in griglia, più problematica invece la Q2 del leader Pedro Acosta, che è solo 14°! Domani attendiamoci una lotta serrata, tra lo spagnolo a caccia della rimonta e l’italiano determinato a portare avanti la lotta. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: avanti Surra ed Antonelli

Ricordiamo in primis l’assenza di Rodrigo, che ha chiuso la stagione dopo le FP3 per guai fisici (ne abbiamo parlato qui). In azione in questo primo turno abbiamo Antonelli, Nepa, Rossi e Surra per i nostri colori, così come i sostituti Holgado e Kelso, tra gli altri. Come sempre, lotta serrata per assicurarsi le prime quattro posizioni che consentirebbero il passaggio del turno. Alla fine ce la fanno due dei ragazzi italiani, ovvero Niccolò Antonelli ed Alberto Surra, assieme a Jeremy Alcoba ed a Yuki Kunii. Quest’ultimo tra l’altro deve tornare al box a piedi per un problema alla sua Honda.

Q2: che giro di Sergio García!

La lista dei 18 piloti è completata, scatta la sfida per una sessione importante per i due ragazzi in lotta per il titolo. A referto una scivolata alla curva 13 per Suzuki, un fatto che conclude molto presto la sua sessione, mentre certo gli osservati speciali sono sempre Acosta e Foggia, questa volta con il rookie spagnolo a lungo ben più avanti del rivale italiano. Al comando ci sono Salac, Sasaki e McPhee, ma come sempre dobbiamo attendere l’attacco dei minuti finali per avere la griglia completa. Tantissimi piloti possono ambire alla pole od alla prima fila, è una lotta serrata decisa solo dopo la bandiera a scacchi. Cade Andrea Migno proprio sul finale, in testa invece c’è Sergio García! Per lui pole position riscrivendo anche il nuovo record assoluto di Portimao (ricordiamo il precedente in 1:47.398 di Masiá nel 2020). In ottica lotta mondiale, è una griglia di partenza che certo sorride a Dennis Foggia 4°, molto meno al leader Pedro Acosta…

Foto: Aspar Team