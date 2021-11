Moto3: Gabriel Rodrigo non ce la fa, la sua stagione finisce qui

Gabriel Rodrigo si ferma dopo le FP3 a Portimao. Continuano i problemi alla spalla, finiscono così il suo 2021 e la sua esperienza Moto3.

Finale di stagione prematuro per Gabriel Rodrigo. Gresini Racing infatti comunica che il pilota argentino ha già concluso il suo Gran Premio di Algarve, ma non disputerà nemmeno l’appuntamento conclusivo a Valencia. I problemi alla spalla continuano, Rodrigo ha provato il rientro in questo penultimo round Moto3, ma dopo la terza sessione di libere è stato dichiarato non idoneo. Finisce così quindi la sua avventura in entry class, ora avrà più tempo per rimettersi e prepararsi all’esordio Moto2 previsto nella stagione 2022.

Parliamo di un infortunio che si porta dietro da qualche GP, precisamente da Aragón, ma che è stato rilevato solo nell’evento di San Marino. Una frattura alla testa dell’omero, nella zona della spalla sinistra, l’ha costretto a fermarsi a Misano-1, iniziando così un processo di recupero che però sembra ben lontano dalla conclusione. Rodrigo ha provato il rientro in occasione di questo secondo round a Portimao, ma parlano chiaro i costanti piazzamenti nelle retrovie nelle prove libere. Anzi, nelle FP3 ha chiuso ultimo ad oltre un secondo da chi lo precedeva. Di qui ulteriori controlli e l’inevitabile decisione di fermarsi.

Foto: Gresini Racing