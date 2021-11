LIVE MotoGP Algarve: diretta Qualifiche in tempo reale

LIVE Qualifiche MotoGP del GP di Algarve 2021. Segui in diretta Q1 e Q2 con aggiornamenti in tempo reale su tempi, classifica e dichiarazioni dei piloti.

14:50 – Temperatura dell’asfalto intorno ai 30°C. Si studia la miglior strategia gomme per la gara di domani. La scelta consigliata da Michelin è la doppia media, in quanto la hard al posteriore richiederebbe tempo per portarla nella giusta finestra di temperatura.

14:45 – Prosegue la sfida tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo anche nelle FP4. I due sono divisi da soli 22 millesimi.

Il riepilogo delle FP1-2-3

Penultimo turno di qualifiche MotoGP per questa stagione 2021. Il titolo piloti è stato assegnato nel precedente turno di Misano, ma resta aperto il campionato costruttori e team. Le prime sessioni di libere si sono rivelate terreno di sfida per Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo che, nella combinata FP1-2-3, sono separati di un solo millesimo. Turno di qualifiche importante non solo per la pole position di domani, ma anche per l’assegnazione del BMW M Award, che premia il miglior pilota nelle qualifiche. Anche in questa sezione il francese della Yamaha risulta avanti in classifica con 43 punti di vantaggio.

Accedono direttamente al Q2 entrambe le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, le Honda di Alex Marquez e Pol Espargarò. E il tris di Ducati formato da Luca Marini, Jack Miller e Jorge Martin, mentre Enea Bastianini, ancora in difficoltà sul giro secco, dovrà giocarsela nel Q1. Tra i primi dieci anche Franco Morbidelli che nelle ore precedenti ha annunciato il suo nuovo capotecnico per la prossima stagione MotoGP: Patrick Primmer.

Sfortunato Taka Nakagami che manca la top-10 per 5 millesimi e apre la schiera dei piloti che dovranno passare per il Q1. A contendersi le due poltrone per la successiva manche di qualifiche MotoGP ci saranno Johann Zarco, il ‘Bestia’, le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, oltre ai quattro alfieri KTM in evidente difficoltà sul circuito di Portimao. Appena un anno fa Miguel Oliveira trionfò davanti al pubblico di casa. Nulla da fare per le due Yamaha del team Petronas SRT guidate da Valentino Rossi e Andrea Dovizioso: per entrambi la mancanza di grip al posteriore risulta difficilmente risolvibile in questo week-end.