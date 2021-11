È ancora Raúl Fernández contro Remy Gardner, comanda il rookie per 36 millesimi (e con caduta). Terza piazza per Marco Bezzecchi.

Completato un altro round della lotta iridata in casa KTM Ajo. È Raúl Fernández a piazzare il miglior crono nell’ultimo turno di prove libere, con a referto anche una scivolata senza conseguenze. Vicinissimo il leader Moto2 Remy Gardner, in terza posizione c’è Marco Bezzecchi. Da segnalare anche il bel quinto posto del rookie Celestino Vietti, costantemente in top ten finora, troviamo in Q2 anche Stefano Manzi come ultimo dei piloti italiani in top 14. Un turno molto serrato, con addirittura 19 piloti racchiusi in meno di un secondo… Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Ultimo turno di libere, sessione fondamentale per la top 14 e quindi per chi disputerà direttamente la Q2. Si riparte dai ‘soliti noti’, ovvero da chi si è messo in evidenza nella prima giornata a Portimao. Una notizia è che sia Remy Gardner che Marcos Ramírez, protagonisti di un incidente nelle FP2 (nel video in alto), non hanno riportato conseguenze serie. Solo un ‘piccolo souvenir’ per il pilota American Racing Team, come lui stesso ha mostrato ieri attraverso i suoi canali social.

Tornando in pista, non manca qualche incidente nel corso di questa sessione. Baldassarri (25 anni oggi) cade alla curva 4, da segnalare oggi una caduta anche per il secondo contendente alla corona Moto2, ovvero Raúl Fernández. Il rookie spagnolo finisce a terra alla curva 13, stesso punto in cui pochi minuti dopo cadrà anche la wild card Biesiekirski. Ma in testa la musica non cambia, il duo dominatore di tutta la stagione Moto2 monopolizza ancora la vetta della classifica: Raúl Fernández precede Remy Gardner, terzo è Marco Bezzecchi.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com