Moto3: Pedro Acosta, appuntamento con la storia a Misano-2

Il Mondiale Moto3 potrebbe avere il suo campione a Misano. Pedro Acosta può anche abbattere il record trentennale di più giovane iridato di sempre.

Nel secondo round stagionale a Misano potremmo avere ben i campioni 2021 di ben due categorie. Non solo MotoGP con Fabio Quartararo (qui le combinazioni), anche Pedro Acosta potrebbe già chiudere i conti in Moto3. Certo il vantaggio del pilota francese in top class è ben più consistente di quello del 17enne di Mazarrón (+30 su Foggia, +50 su García), ma il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna offrirà il primo match point. In più, l’alfiere KTM Ajo metterebbe a referto un altro paio di record oltre a quanto già fatto finora.

Scendiamo un po’ più nel dettaglio. Non sarebbe il primo esordiente assoluto a diventare campione in questa categoria, ma i precedenti ci sono solo nella storica e ormai defunta 125cc (ecco i nomi). Il campione Red Bull Rookies Cup e Miglior Esordiente dell’Anno quindi potrebbe essere il primo debuttante ad assicurarsi la corona Moto3. E solo a Misano potrebbe cancellare il record di iridato più giovane di sempre nel Motomondiale, un record appartenente ancora a Loris Capirossi.

Dobbiamo tornare al 1990, anno del debutto mondiale assoluto di uno dei nostri migliori talenti a due ruote. A 17 anni e 165 giorni infatti ecco che ‘Capirex’ si prende il primo dei suoi tre iridi. Nel caso di Acosta, solo domenica il titolo arriverebbe a 17 anni e 152 giorni, abbattendo quindi quel record trentennale. Cosa deve fare? Vincere, e sperare che Dennis Foggia chiuda dal 12° posto in giù, con Sergio García ininfluente. Ricordiamo che l’italiano ha trionfato a Misano-1 e certamente cercherà il bis per la rimonta…

Foto: motogp.com