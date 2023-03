Moto3, Nepa e il Team MTA all’attacco “Possiamo divertirci da subito”

La pausa è alle spalle, ma anche la preseason s’è conclusa, con la fine ieri dei test ufficiali a Portimao. Il team MTA di Alessandro Tonucci, con Aurora Angelucci (CEO di Angeluss Women Sport Management) nelle nuove vesti di team manager, è ormai prossimo a quella che sarà la sua seconda stagione nel Mondiale Moto3, con rinnovata fiducia in Stefano Nepa ed Ivan Ortola. Nessuno dei due ha piazzato tempi di rilievo nel weekend di test ma, oltre ai time attack sfortunati, i focus erano ben altri in vista della nuova stagione. Era anche la prima occasione ufficiale per le tre nuove meccaniche inserite in squadra, prima del debutto vero e proprio nel prossimo weekend. Tutto pronto ora per affrontare il 2023, con un nuovo format e tanta determinazione a fare bene. Abbiamo chiesto un commento a Tonucci, Angelucci e Nepa, ecco cosa ci hanno detto dopo i tre giorni di test Moto3 svolti a Portimao.

Tonucci: “Possiamo divertirci da subito”

“Il test è stato positivo per noi” ha dichiarato il team owner Alessandro Tonucci. “Ivan ha ampiamente migliorato il suo metodo di lavoro, cosa che da tempo cercavamo. Sinceramente sono molto contento del metodo che ha adottato per tutti e 3 i giorni, girando da solo e sentendo la moto in ogni modifica apportata.” Per Nepa l’aspetto più importante è il recupero a livello fisico, il pilota abruzzese sta piano piano tornando in forma. “Stefano in questo test ha sentito un po’ di più le difficoltà, ma non sono preoccupato” ha sottolineato Tonucci. “A volte ci sono dei test che non sono molto indicativi, in realtà alla fine pure Stefano non è andato male a livelli di lavoro, anche se il tempo poi non è venuto. Non è riuscito a sfruttare le gomme nuove morbide per alcune bandiere rosse nell’ultima giornata.” In generale c’è soddisfazione, così come voglia di cominciare. “Ora vediamo con i turni più corti, ma secondo me già dalla prima gara con entrambi i piloti possiamo divertirci. Finalmente si inizia!”

Angelucci: “Grande supporto alle meccaniche”

“Sono stati 3 giorni di grande lavoro per tutti, team e piloti” ha aggiunto la team manager Aurora Angelucci. “Nonostante il tempo variabile, il forte vento e alcune bandiere rosse che non ci hanno permesso di sfruttare le gomme nuove. I piloti però hanno fatto ottimi tempi e ci hanno dimostrato di poter fare un ottimo lavoro quest’anno.” Passi avanti anche a livello di coesione nel team Moto3 con le tre meccaniche appena arrivate. “Tutto il team ha dato loro grande supporto per l’intero weekend, aiutandole a prepararsi per il grande salto nel mondiale” ha sottolineato Angelucci. Si parla poi dei piloti: “Nonostante la gamba, Stefano è riuscito nelle ultime sessioni ha dimostrare il suo potenziale. Ivan invece ha lavorato benissimo durante tutto il weekend e sono sicura che in gara riuscirà a fare ancora di più.” Tutto pronto quindi per fare bene fin da subito: “Secondo me la vera dimostrazione del potenziale del team si vedrà nella prima gara. Non vedo l’ora di iniziare!”

Nepa: “Ho sofferto un po’ di più”

L’infortunio dello scorso GP Moto3 in Malesia è stato importante, serve ancora tempo per rivedere Stefano Nepa davvero in forma. “Ho sofferto di più con la gamba rispetto a Jerez” ha ammesso il pilota abruzzese. “Ma grazie alla Clinica Quiron sono riuscito a spingere tutti i giorni.” Ma non è questo che ha un po’ complicato il lavoro a Portimao. “Abbiamo fatto tante prove, c’è voluto un po’ per trovare un buon feeling, sia per il tracciato particolare che per le condizioni difficili per il forte vento” ha sottolineato Nepa. “Le ultime sessioni però sono state positive, ho fatto il mio best lap con gomme usate dure con quasi 20 giri. Purtroppo quando eravamo pronti per i time attack nelle sessioni migliori ci sono state bandiere rosse.” Test chiusi, tra pochi giorni si comincia a fare sul serio. “Possiamo recuperare nel weekend di gara e riportarci in alto in classifica.” C’è voglia di riscatto dopo la crescita interrotta nel 2022, nei prossimi giorni avremo le prime risposte.

