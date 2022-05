Moto3 Mugello, Prove 3: Dennis Foggia continua a volare

Un italiano che continua a primeggiare sulla pista di casa. Dennis Foggia mette il suo sigillo anche nell’ultima sessione di prove libere al Mugello, precedendo il rookie Daniel Holgado ed Andrea Migno. Non è lontano il leader Moto3 Sergio García, 4° e pronto a rispondere ai ragazzi di casa. Passano direttamente in Q2 anche Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Vediamo com’è andata, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Prove Libere 3

La prima notizia è che Ayumu Sasaki è fuori causa dopo l’incidente di ieri nelle FP2 (i dettagli). Come dichiarato da Max Biaggi a motogp.com, ha già preso accordi per trasferirlo il più presto possibile in ambulanza presso uno specialista a Milano. “Ci siamo davvero spaventati, per fortuna è andata bene” ha ammesso. In pista si riparte con Foggia al comando della classifica combinata dopo i due turni del venerdì. Yamanaka e Öncü si fanno vedere presto nelle zone alte, ma lo stesso discorso vale anche per Moreira. La classifica vista venerdì non dura molto, ci sono presto svariati cambiamenti. Anche se la vetta non cambia: Dennis Foggia resiste saldamente, è lui il migliore verso le qualifiche. Guizzo del rookie Daniel Holgado, eccolo in seconda piazza tra l’alfiere Leopard ed Andrea Migno, 4° il leader Moto3 Sergio García.

La classifica FP3

La classifica Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti