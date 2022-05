MotoGP Mugello, Prove 3: Pecco Bagnaia, dalla caduta alla vetta

È ancora Ducati contro Aprilia, ma stavolta in testa c’è una rossa. Si tratta di quella di Pecco Bagnaia, protagonista anche di una scivolata che ha rovinato la sua prima moto, per poi rientrare e volare al comando della classifica. Seconda piazza per Aleix Espargaró, che continua a confermarsi, un’unica non-Ducati in una top 7 altrimenti tutta rossa. Passa direttamente in Q2 Fabio Quartararo con l’ultimo tempo utile, davanti a lui poi troviamo due Honda, ma con Pol Espargaró e Takaaki Nakagami. Marc Márquez invece è lontano, sorprende anche Jack Miller, incappato in un guaio meccanico e rimasto fuori dalla top ten! Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

10:45 – La classifica combinata.

10:43 – Prove libere 3 con Pecco Bagnaia al comando davanti ad Aleix Espargaró ed a cinque Ducati.

10:40 – Enea Bastianini chiude la sessione con una scivolata alla Bucine. Stesso punto in cui pochi attimi dopo finisce a terra anche Darryn Binder. Grosso rischio per Joan Mir, autore di un “salvataggio” alla Scarperia.

10:38 – Finale cruciale, è battaglia serrata per le prime 10 posizioni valide per la Q2 diretta. Chi passerà?

10:33 – Si aggiunge anche Fabio Di Giannantonio alla “festa Ducati”, sette Desmosedici in top ten!

10:31 – Cambia la classifica: Bagnaia è volato al comando davanti ad Aleix Espargaró, terza piazza per Viñales su cinque Rosse.

10:26 – Da oggi Pecco Bagnaia è in azione con un casco celebrativo speciale, per onorare Ducati, le Frecce Tricolori e l’Aeronautica Militare.

10:19 – Tra le novità, ce n’è una anche in casa Suzuki. Alex Rins sta provando un nuovo cerchione (in bianco) sulla sua GSX-RR, studiato per capire meglio le temperature all’anteriore.

Foto: Suzuki Racing

10:13 – Scivolata di Jorge Martín alla Scarperia. Non un grande inizio per le Rosse…

10:06 – Incidente per Pecco Bagnaia, scivolato al Correntaio. Pilota OK, parecchi danni per la sua Ducati che finisce la sua carambola contro le barriere.

10:02 – Tech3 al centro di varie voci di mercato, ma Hervé Poncharal conferma solo “tante possibilità in questa pazza stagione. Al momento pensiamo solo a dare il massimo supporto ai nostri attuali piloti, Remy Gardner e Raúl Fernández.”

9:59 – Jack Miller invece è costretto a parcheggiare la sua Desmosedici alla Arrabbiata 1, c’è un problema tecnico.

9:58 – Subito un incidente per Marco Bezzecchi, largo alla San Donato per poi finire con una leggera scivolata nella ghiaia.

9:55 – Semaforo verde, scatta il terzo turno di prove libere MotoGP.

9:50 – Il mercato MotoGP è in fermento, ma Alberto Puig non si sbottona sul prossimo compagno di squadra di Marc Márquez. “Decideremo nelle prossime settimane.” Sulla RC-V come detto c’è un nuovo chassis, confermato qualche piccolo passo avanti.

9:42 – Parecchie novità tecniche per questo GP: una particolare aletta posteriore sulla Aprilia RS-GP, una nuova carenatura sulla M1, prove di profili aerodinamici in Ducati, un nuovo telaio per Honda.

9:35 – Weekend di livree speciali. Dopo Pramac Ducati, anche Gresini Racing ha la sua colorazione particolare per questo GP d’Italia. Realizzata da Aldo Drudi, spiccano l’arcobaleno ed il simbolo della pace, il verde delle colline toscane, l’azzurro del cielo e della squadra.

9:30 – Il resoconto del venerdì al Mugello.

Premessa

Aprilia contro Ducati: questo ci ha detto la prima giornata al Mugello, con i due marchi italiani in bella evidenza. Su tutti spicca Aleix Espargaró, a precedere un quintetto tutto in rosso. Fabio Quartararo si conferma sempre il riferimento Yamaha, Honda in top ten solo con Pol Espargaró, discorso valido anche per KTM con Brad Binder. Ma sarà una sessione certamente movimentata: a dispetto delle previsioni non piove, vedremo chi scalerà la classifica.

Foto: Marco Lanfranchi