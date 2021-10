Moto3 Misano-2, Prove 2: la pioggia premia Pedro Acosta

Pedro Acosta top nel secondo turno di libere, fermandosi però a 7 millesimi da Migno, il migliore del venerdì. Seguono Alberto Surra ed Ayumu Sasaki.

Secondo turno di libere chiuso con il leader Moto3 in vetta. Pedro Acosta piazza la sua zampata nei minuti finali della sessione, anche se non basta per stampare il miglior crono di giornata, rimasto nelle mani di Andrea Migno. Ma il rookie spagnolo manda un segnale comandando il pomeriggio (ancora con pioggia) a Misano, precedendo Alberto Surra ed Ayumu Sasaki. Piccoli cambi in classifica combinata, provvisoriamente in Q2 i nostri Antonelli, Migno e Nepa. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Turno pomeridiano che inizia su pista ancora più bagnata rispetto alla sessione del mattino, come dimostrano i riferimenti cronometrici. In queste condizioni però si fanno vedere due esordienti, ovvero Suryo Aji e Surra, che monopolizzano presto le prime due posizioni. In seguito risalgono anche Salac, Antonelli e molti altri, seppur rimanendo a distanza rispetto a quanto visto nelle prime prove libere. Registriamo poi una scivolata per Toba, passato provvisoriamente in testa ma a terra poco dopo alla Quercia, non va meglio a Suryo Aji, protagonista di un piccolo highside alla prima curva. Cadono anche Fellon e Salac sul finale, mentre al comando c’è Pedro Acosta, a precedere Niccolò Antonelli ed Ayumu Sasaki.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com