Moto3 Misano-2, Prove 3: la zampata finale di Xavier Artigas

Xavi Artigas si prende il miglior crono dei due giorni proprio allo scadere. Seguono Yuki Kunii ed Alberto Surra, a referto tante cadute.

Un esordiente in testa alla classifica combinata per chiudere le prove libere Moto3. Xavi Artigas riesce ad imporsi solo allo scadere, balzando al comando ed arrivando così direttamente in Q2 col tempo di riferimento. Risale sul finale anche Yuki Kunii, autore del secondo miglior crono, terzo invece è Alberto Surra, in vetta per quasi tutta la sessione prima di essere sopravanzato. I due rivali per il campionato, Dennis Foggia e Pedro Acosta, rientrano entrambi in top 14, così come Stefano Nepa. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Temperature attorno ai 14/15° C ed un po’ di nebbia prima del via del turno, ma la visibilità diventa sufficiente e la sessione parte regolarmente. Si fa vedere da subito Alberto Surra, velocissimo ieri sotto la pioggia a balzato in testa alla classifica combinata in pochi minuti, inizialmente davanti al compagno di box, ma non mancheranno svariati stravolgimenti. Sono condizioni complesse per questa mattina a Misano: oltre alla nebbia arriva anche una leggera pioggia, che porta ad un buon numero di incidenti. Si inizia con una scivolata al Carro per Rossi, a terra anche Tatay alla Rio ed Antonelli alla curva 16 dopo un lungo nella ghiaia, giù pure Migno alla Quercia, Salac alla prima curva, Toba al Tramonto, Holgado alla curva 15. Da notare anche strane scintille provenienti dallo scarico della Honda di Suzuki, con successiva segnalazione con bandiera nera e disco arancione. In vetta infine ecco che Surra perde il comando proprio all’ultimo: chiuderà terzo, sopravanzato da Xavi Artigas e da Yuki Kunii.

La classifica FP3/combinata

Foto: Leopard Racing