Il duo Pramac e Jack Miller al comando della classifica MotoGP nel terzo turno di libere. Ma la sorpresa è vedere sia Bagnaia che Quartararo in Q1!

Turno complicato a causa delle condizioni meteo non proprio ottimali, non mancano poi alcune sorprese. Ma partiamo da Johann Zarco tornato al comando della classifica dei tempi, con il compagno di box Jorge Martín e Jack Miller a completare un’interessante top 3 tutta in rosso. Ma una delle sorprese è il nome mancante in alto: Francesco Bagnaia infatti non è in top ten, dovrà disputare il primo turno di qualifiche. E con lui ci sarà pure il leader MotoGP Fabio Quartararo! FP3 da dimenticare per i duellanti per il titolo… In top ten troviamo anche il duo HRC, due KTM, la Aprilia di Espargaró, Morbidelli e Marini. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Nebbia e pioggia per cominciare il più importante turno di prove libere. Certo non una buona notizia per chi puntava a migliorarsi, come ad esempio il leader iridato Quartararo… Che fin da subito mette a rischio un ‘record’ stagionale, vista la fatica in queste particolari condizioni incontrate a Misano. Un discorso valido però per tutte le Yamaha, che non stanno brillando per ora.

Come sempre per l’evento casalingo, Valentino Rossi sfoggia un casco speciale. Nel GP di San Marino campeggiava un grande fiocco rosa in omaggio alla sua bambina in arrivo, stavolta invece la dedica va ai suoi tifosi, accorsi in massa per l’ultimo GP casalingo della sua carriera.

Non mancano svariati incidenti, a cominciare da quello della wild card Savadori, scivolato alla prima curva ed in seguito al Centro Medico per controlli. A referto pure un highside per Rins alla curva 13, senza conseguenze se non per la moto, ma cade anche Oliveira alla curva 15. La tendenza vista venerdì invece si conferma: Ducati in bella evidenza da subito, assieme però a qualche KTM, più Marc Márquez e Mir. È una lotta molto serrata per la top ten,

