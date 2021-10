Scott Redding passerà in BMW nella stagione Superbike 2022. Un salto nel vuoto dopo l'addio a Ducati: "Adattarmi non sarà facile".

Scott Redding chiuderà la sua avventura in Ducati al Mandalika Circuit. Chiude il suo primo biennio nel Mondiale Superbike con un secondo e terzo posto in classifica finale nel 2020-2021, anche se l’assalto alla seconda piazza di quest’anno resta aperta. Dalla prossima stagione cambierà costruttore, con un ingaggio di alto livello e una moto che ancora deve trovare l’ultimo step per giocarsela in ogni GP.

L’anno perfetto della Yamaha

Il titolo iridato è stato sempre fuori dalla sua portata. Contro la Yamaha R1 di Toprak Razgatlioglu e il talento di Jonathan Rea non ha avuto vita facile in questo campionato. Difficile tenere il passo del pilota turco se non in isolate circostanze. “Con la pressione che ha, sta guidando bene; veloce, forte, sicuro di sé, senza errori… E’ difficile battere un ragazzo così. La Yamaha ha fatto un ottimo lavoro offrendogli una moto sviluppata intorno a lui, ha massimizzato i suoi punti di forza e quelli della moto. Adesso è un pacchetto vincente del campionato. Io, Jonathan, Kawasaki, Ducati, l’abbiamo visto tutti, potremo fare qualcosa solo per il prossimo anno“.

Fino alla scorsa stagione Superbike la R1 soffriva in frenata e velocità. Toprak ha colmato il primo punto con il suo stile di guida, gli ingegneri di Iwata gli hanno elargito più top speed, sia in accelerazione che sul rettilineo. I risultati sono visibili anche nei risultati degli altri piloti Yamaha, a cominciare dal rookie Andrea Locatelli. L’anno prossimo sarà un Mondiale molto diverso: Jonathan Rea proverà a riprendersi il titolo, Scott Redding guiderà una moto differente. Alvaro Bautista è chiamato dove Scott non è riuscito…

Il nuovo capitolo BMW

Il britannico non nasconde qualche preoccupazione per il cambio di squadra. “BMW sta fluttuando intorno alla zona del sesto posto, non è male… È un nuovo progetto, sono emozionato, ma dobbiamo vedere“. Per la prima volta guiderà una quattro in linea dopo aver gestito un motore V4 per molto tempo. Lo stile di guida dovrà riadattarsi alle nuove esigenze. “Per me è davvero un grande cambiamento, più di quanto la gente pensi. Anche andando al BSB dalla MotoGP, la sensazione era la stessa – sottolinea Redding al sito ufficiale WorldSBK -. Ora andrò in qualcosa dove non so nulla di come sarà!“. La prima speranza sarà quella di effettuare un test entro la fine dell’anno con la M1000RR: “Dipende dai regolamenti e dalle squadra. Per me sarebbe una grande cosa“.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Getty Images