Moto3, Misano-2: Fernández soffia la pole ad Arbolino, 3° Migno

Raúl Fernández si impone proprio alla fine, prendendosi la pole position a Misano. Tony Arbolino quindi secondo, in prima fila anche Andrea Migno.

Sembrava arrivare una prima fila tutta italiana, ma ecco lo stravolgimento finale che vede Raúl Fernández assicurarsi la pole position, la terza stagionale. Lo spagnolo è velocissimo nell’ultimo giro utile, ecco che riesce a sopravanzare Tony Arbolino per appena 88 millesimi ed a conquistare così la prima casella in griglia Moto3 a Misano-2. Il pilota Snipers si ‘accontenta’ del secondo posto, risale all’ultimo in terza piazza Andrea Migno. Quarto posto per il leader iridato Albert Arenas, che sopravanza Celestino Vietti e Romano Fenati, fino a pochi secondi dalla fine in prima fila. Gara certo da non perdere: domenica alle 11:00 comincerà lo spettacolo.

Q1, CHE TRAFFICO: ONCU, ARBOLINO, TOBA E SALAC IN Q2

Si comincia come sempre con il primo turno di qualifiche: troviamo in questa occasione anche Arbolino, McPhee (ruota posteriore ammaccata nelle FP3) e Rodrigo, per fare qualche nome. Battaglia serrata fin da subito per i quattro posti liberi verso la Q2, senza far mancare tanto traffico e giochi di scie. Gran giro di Deniz Öncü che passa al comando quasi allo scadere, ma la classifica completa arriva ben dopo la bandiera a scacchi. Il rookie turco è l’unico che rimane al suo posto, dietro di lui è una rivoluzione: secondo infine è Tony Arbolino, seguito da Kaito Toba e da Filip Salač.

Q2: FERNANDEZ ALL’ULTIMO

Completato il primo turno, i 18 piloti si avviano verso la sessione più importante, in cui si deciderà chi scatterà dalla prima casella in griglia. Sessione una volta di più particolarmente intensa, si lotta sul filo dei centesimi e non mancano gli italiani tra i protagonisti, su tutti Vietti, Fenati e Arbolino. Brividi con un highside finale di Suzuki e l’alfiere Snipers finito lungo per evitarlo, subito dopo essersi piazzato al comando della classifica. Sembra una prima fila tutta tricolore, ma ecco arrivare Raúl Fernández: terza pole stagionale, lo spagnolo chiude davanti a Tony Arbolino e ad Andrea Migno.