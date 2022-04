Moto3: Mario Aji il pesce indonesiano “Spero nel bel tempo, che piova!”

Giornata particolare all’Autódromo do Algarve di Portimao. Ma tra pioggia e vento emerge Mario Suryo Aji, autore del tempo di riferimento per la classe Moto3 nella prima giornata del Gran Premio del Portogallo. Due turni di libere su pista molto bagnata favoriscono il giovane esordiente indonesiano, che piazza la zampata nel venerdì portoghese. Dopo la prima fila ed i primi punti nel GP di casa, già due risultati storici, ecco un’altra soddisfazione nei primi GP 2022 per ‘Super Mario’.

Condizioni “acquatiche” nelle quali Mario Suryo Aji sembra divertirsi parecchio. Oltre a ricordare che conosce bene la pista portoghese, in primis per i trascorsi nel CEV, ora diventato JuniorGP. Ma anche per i test lì svolti prima dell’inizio del campionato. È 14° nella prima sessione di prove libere, per poi volare in alto nelle FP2 sempre sotto la pioggia, ma con tempi più rapidi. L’alfiere Honda Team Asia si porta al comando e le tantissime cadute degli altri ragazzi Moto3 lo aiutano a rimanere in vetta, tallonato dal collega esordiente Moreira. “Turni eccellenti sul bagnato, sembra trovarsi davvero bene” ha sottolineato Hiroshi Aoyama, lodando la prima giornata del suo pilota.

Danza della pioggia

Una tendenza che conferma lo stesso ‘Super Mario’, carico per le prossime giornate. “Contento, ma non soddisfatto” ha ammesso il rookie Moto3 indonesiano. Rimarcando anche che “Dopo aver analizzato i dati, abbiamo capito come guidare meglio nelle FP2.” Detto, fatto: eccolo in vetta nella prima giornata del GP del Portogallo. “Mi piace correre in queste condizioni, sul bagnato c’è un buon livello di grip.” E non si augura nulla di diverso per i prossimi due giorni, pur con un appunto. “Spero domani ci sia bel tempo per me, ovvero pista bagnata. Ma senza vento!”

