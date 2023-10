Moto3: Joel Kelso correrà con BOE Motorsports nel 2024

Un altro tassello va al suo posto per la stagione Moto3 2024. Joel Kelso cambia squadra e passa a BOE Motorsports, che ha completato così la sua formazione per il prossimo campionato. Il pilota australiano affronterà così la sua terza stagione nel Motomondiale e lo farà con nuovi colori, affiancando il già confermato David Munoz. Kelso prenderà il posto di Ana Carrasco, che la squadra ha voluto salutare con un ringraziamento per il suo lavoro nei due anni Moto3 insieme.

Kelso, nuova sfida

“Sono molto contento di entrare a far parte di una squadra come BOE Motorsports” è il primo commento del 20enne di Nambour. “Sono grato per questa opportunità. L’obiettivo sarà lottare sempre in alto per dimostrare a tutti di cosa siamo capaci. Penso davvero che possiamo ottenere grandi risultati insieme.” Grande soddisfazione anche da parte della squadra, come afferma José Angel Gutierrez Boe, che dà il benvenuto a Joel Kelso. “È un pilota forte ed ambizioso, siamo sicuri che potrà fare bene nella sua terza stagione in Moto3. Joel ha già corso con David in passato, penso che potremo assistere ad alcune belle battaglie al top con entrambi i nostri piloti nel 2024.” Per finire, non mancano il saluto ed il ringraziamento ad Ana Carrasco. “Voglio ringraziarla per il suo lavoro e la sua tenacia in questi due anni con noi. È stato un piacere lavorare con lei e le auguro il meglio per il suo futuro.”

Moto3, la griglia 2024 provvisoria

Red Bull KTM Ajo: José Antonio Rueda-Xabi Zurutuza

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Jacob Roulstone

Angeluss MTA Racing: Stefano Nepa-Nicola Carraro

Snipers Team: Matteo Bertelle-David Almansa

GASGAS Aspar Team: David Alonso-Joel Esteban

Leopard Racing: Angel Piqueras-Adrian Fernandez

CFMoto Racing PruestelGP: Xavi Artigas-Riccardo Rossi

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Collin Veijer-Tatsuki Suzuki

Honda Team Asia: Taiyo Furusato-Tatchakorn Buasri

BOE Motorsports: David Munoz-Joel Kelso

MT Helmets-MSi: Ivan Ortola – ?

SIC58 Squadra Corse: Luca Lunetta – ?

CIP-Green Power: Noah Dettwiler – ?

VisionTrack Racing Team: ?-?