Moto3, Jerez: Celestino Vietti brilla nelle FP3, 3 italiani in Q2

Celestino Vietti ed Andrea Migno in evidenza nell'ultimo turno di libere Moto3. Il duo Sky VR46 in combinata dietro a Rodrigo.

Terzo ed ultimo turno di prove libere Moto3 che vede Celestino Vietti al comando della classifica dei tempi. Il pilota Sky VR46 è davvero vicino a riscrivere il miglior crono assoluto, mancandolo di appena 37 millesimi e chiudendo 2° in combinata dietro a Gabriel Rodrigo. Il compagno di box Andrea Migno gli è subito dietro in queste FP3, terza piazza per Raúl Fernández. Alle 12:35 si parte con le prime qualifiche di questo GP della ripartenza.

Condizioni un po’ più ‘fresche’ questa mattina rispetto al rovente pomeriggio del venerdì. Questa è l’ultima occasione utile per tutti i piloti in pista per ottenere un posto tra i primi 14, che garantisce così l’accesso diretto al secondo turno di qualifiche. Dei piloti incidentati venerdì, Antonelli è regolarmente in pista: nulla di rotto, ma c’è una forte contusione ad un piede che si spera non dia troppo fastidio.

Nella seconda parte del turno registriamo negli stessi attimi due cadute distinte: prima Toba è protagonista di un incidente ad alta velocità all’uscita della Ferrari, poco dopo Suzuki scivola alla Michelin. Nessuno dei due fortunatamente riporta problemi di tipo fisico. Per quanto riguarda i tempi, registriamo qualche 1:45 in più (venerdì c’era riuscito solo Rodrigo).

Una breve pausa ai box per tutti, gomme nuove ed ecco che si riparte per l’assalto finale alla top 14. Si mette in luce in particolare il duo Sky VR46: Celestino Vietti si ferma a pochi centesimi dal record assoluto di Rodrigo, ma quanto basta per chiudere al comando le ultime libere. Lo segue il compagno di box Andrea Migno, terzo Raúl Fernández. Q2 con pochi italiani direttamente ammessi: oltre ai due già citati, passa solo Stefano Nepa.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Sky Racing Team VR46