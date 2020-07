Alvaro Bautista e la Honda non decollano: ad Aragon l'ex ducatista si ferma a tre decimi da Leon Haslam e a nove decimi dal suo riferimento con la Rossa

Due queste giornate di collaudo, con la pista caldissima e senza il riferimento degli avversari diretti, è difficile ipotizzare a che punto sia il progetto Honda in Superbike. Guardando ai nudi dati, però emergono due spunti: con gomme da gara, la CBR-RR ha girato sei decimi più lenta rispetto al miglior giro della gara Mondiale 2019. Inoltre Leon Haslam, cioè la seconda guida del team HRC, ha dato tre decimi al caposquadra Alvaro Bautista (qui i tempi). Okay, era un test decisivo per verificare la bontà delle evoluzioni realizzate in Giappone negli ultimi cinque mesi. Per cui non è dato sapere quanto i due piloti abbiano potuto spingere. Ma insomma, a due settimane dalla ripresa del Mondiale a Jerez, la situazione in casa Honda non sembra brillantissima. E in particolare è Alvaro Bautista che viaggerà alla volta dell’Andalusia con qualche dubbio di troppo nella mente…

Più difficile del previsto

Nel 2019 l’ex pilota MotoGP ha firmato sedici successi con la Ducati Panigale V4 R risultando imprendibile nella prima metà del campionato. In Australia, a febbraio scorso, con l’ancora acerba CBR-RR ha portato a casa due sesti posti e una scivolata nella Superpole Race. Phillip Island è un tracciato anomalo, era la prima uscita in assoluto per il nuovo modello e per il team. Insomma, a conti fatti, il bilancio non era stato così negativo. Anche se, bisogna ricordarlo, nelle medesime condizioni tecniche (cioè: moto al debutto) l’anno prima con la Ducati lo stesso Alvaro Bautista aveva sbaragliato. Fra l’altro l’Australia è uno dei suoi tracciati magici, visto che nel 2018 in MotoGP, sostituendo Jorge Lorenzo sulla Ducati ufficiale, era arrivato ad un soffio dal podio (quarto posto), “rischiando” di dare paga ad Andrea Dovizioso. L’inizio con la Honda non è stato altrettanto trionfale.

Il momento della verità

Al Motorland Aragon Alvaro Bautista con la Honda CBR-RR nei test ha girato nove decimi più lento rispetto al suo “personal best con Ducati: 1’50″684 contro 1’49″755. Non è una differenza da poco. Jerez, da questo punto di vista, sarà una prova del fuoco: con sei round (18 corse) racchiuse in dieci settimane, è ipotizzabile che lo spazio per radicali sviluppi sia scarso. Capiremo presto se questo 2020 per Bautista sarà un anno di transizione, speso per adattare la CBR-RR alle sue particolari caratteristiche di guida, oppure se, a partire dal round spagnolo, pilota e moto cambieranno ritmo, piombando sui piloti di testa. Per il momento Alvaro Bautista si accontenta. “Ad Aragon siamo stati in grado di girare in modo coerente e raccogliere una grande quantità di dati, sono molto contento del lavoro svolto con il materiale disponibile” ha fatto sapere via comunicato stampa HRC. “È stato positivo perché abbiamo testato varie cose che hanno migliorato il mio feeling con la moto e sto iniziando a capire meglio e ad analizzare meglio le sensazioni che ho avuto in Australia”.

Ma il cronometro non sorride

Alvaro Bautista ha cercato anche di spiegare la prestazione che, a prima vista, non sembra tanto brillante. “Ho impostato il mio giro più veloce su pneumatici da gara, quindi direi che è stato un test molto solido e mi sento fiducioso in questo momento. Speriamo, con i dati raccolti qui, che possiamo continuare su questa strada in termini di sviluppo. Ora speriamo di fare un altro passo avanti durante il round di Jerez “. L’ultima frase è la più importante: lo stesso Alvaro Bautista non nasconde che il potenziale attuale non basterà.