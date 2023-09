Moto3: il nuovo team di Ivan Ortola e la conferma di David Munoz

Nel corso del weekend a Misano ci sono stati svariati annunci in Moto3. Vi abbiamo detto di Luca Lunetta e Nicola Carraro, ma non sono stati gli unici. Quest’ultimo ad esempio occuperà la sella finora di Ivan Ortola, che dopo i saluti a MTA ha anche ufficializzato il suo passaggio in MT Helmets-MSi. A sorpresa ancora nella categoria Moto3, quando sembrava certo il cambio in Moto2… L’ultimo annuncio finora riguarda David Munoz, blindato da BOE Motorsports anche per il Mondiale 2024.

Ortola continua in Moto3

Le voci che si rincorrevano ultimamente davano il giovane spagnolo pronto al passaggio in Moto2, categoria forse più adatta vista la sua statura. Invece Ivan Ortola rimarrà anche nel 2024 in Moto3, ma non con Angeluss MTA Racing, squadra con cui ha disputato gli ultimi tre anni tra JuniorGP e Mondiale. Un addio con grande affetto, anzi Ortola ha disputato il GP a Misano con un casco particolare: il disegno era proprio quello che il team principal Alessandro Tonucci ha utilizzato nel 2012. Dall’anno prossimo lo spagnolo sarà in MT Helmets-MSi. “Hanno scommesso su di me: possiamo fare molto bene assieme” è stato il commento di Ortola, dando anche qualche dritta sul suo futuro. “Mi hanno dato la possibilità di crescere con loro, anche in Moto2.” La struttura spagnola infatti dall’anno prossimo eredita i posti di Pons Racing ormai ai saluti, è un accordo quindi che non riguarda solo il 2024.

Munoz confermato

Discorso differente invece per un altro giovane talento spagnolo della Moto3. David Munoz non si muove da BOE Motorsports: sempre nel corso del GP a Misano è arrivata l’ufficialità per la stagione 2024, in cui gli obiettivi diventano molto ambiziosi. “Cercheremo di lottare per il titolo, siamo qui per questo” è infatti il commento del giovane spagnolo. “Quest’anno, per varie ragioni, non siamo stati abbastanza fortunati da raggiungere i risultati che vogliamo, ma ringrazio la squadra per la fiducia riposta in me.” In linea anche José Ángel Gutierrez Boé: “Conosciamo il suo talento ed il suo potenziale, siamo convinti che continuerà a lottare per la vittoria in ogni gara. Ora cerchiamo di finire al meglio per poi prepararci per il 2024, abbiamo grandi aspettative.”