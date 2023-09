Motocross, Adamo alla prova di Maggiora: gli orari del GP d’Italia

Il Mondiale Motocross torna a Maggiora, circuito reinserito in corsa dopo la cancellazione della trasferta in Vietnam. Terzo round tricolore dell’anno per il leader MX2 Andrea Adamo, saldamente al comando della classifica generale con 48 punti su un agguerrito Liam Everts, ma attenzione anche a Jago Geerts, Simon Laegenfelder e tutti gli altri. In MXGP il leader Jorge Prado arriverà a Maggiora con un margine sempre importante, ma il 10° posto dello scorso GP non lo invita ad adagiarsi sugli allori.

Romain Febvre su tutti, ma anche Tim Gajser, Maxime Renaux e vari altri sono pronti a dire nuovamente la loro. A Maggiora occhi puntati su Alberto Forato, Mattia Guadagnini ed Alessandro Lupino, non mancherà una bella lista di wild card tricolori. Mitch Evans invece non ci sarà, il pregresso infortunio al polso è tornato a dargli fastidio e, d’accordo con Kawasaki, si prende il suo tempo per recuperare e quindi non peggiorare la situazione. Di seguito gli orari del GP d’Italia.

Motocross, le classifiche generali

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 732 punti; 2. Liam Everts (KTM), 684 p.; 3. Jago Geerts (Yamaha), 650 punti; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 645 p.; 5. Lucas Coenen (Husqvarna), 520 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 508 p.; 7. Kevin Horgmo (Kawasaki), 505 p.; 8. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 9. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 10. Rick Elzinga (Yamaha), 352 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 841 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 774 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 676 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 628 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 570 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 532 p.; 7. Jeffrey Herlings (KTM), 456 p.; 8. Alberto Forato (KTM), 444 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 310 p.; 10. Maxime Renaux (Yamaha), 302 p.

GP Maggiora, gli orari

La diretta integrale sarà garantita come sempre da mxgp-tv.com (in abbonamento). Ma gli appassionati potranno godersi anche le gare su Raisport: domenica infatti verranno trasmesse in diretta sia le due manche MX2 che le sfide MXGP.

Sabato 16 settembre

10:35 MX2 Prove Libere

11:15 MXGP Prove Libere

13:20 MX2 Time Practice

14:00 MXGP Time Practice

15:25 MX2 Qualifying Race

16:15 MXGP Qualifying Race

Domenica 17 settembre

10:20 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

12:15 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1

15:10 MX2 Gara 2

16:10 MXGP Gara 2

Entry list MX2

Entry list MXGP

Foto: mxgp.com