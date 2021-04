Moto3 GP Portimao, Prove 2: Gabriel Rodrigo prima della pioggia

Gabriel Rodrigo autore del miglior crono del venerdì Moto3 prima della pioggia. Seguono Andrea Migno e Jaume Masiá.

La temuta pioggia è arrivata nella seconda metà di queste FP2 Moto3, chiudendo anzitempo l’attività in pista. Al comando si è piazzato Gabriel Rodrigo, che prima del peggioramento delle condizioni mette a referto il miglior crono di giornata, seguito da Andrea Migno e da Jaume Masiá. In top 14 provvisoria anche Fenati, Foggia e Antonelli.

Temperature di 21-30° C, ma sono comparse alcune nuvole più scure sul circuito di Portimao (con superficie ormai asciutta). Tutti sono in pista fin da subito per sfruttare al massimo questa sessione, non sarebbe così strano vedere la pioggia… Svettano presto i due piloti KTM Ajo, mentre a referto abbiamo un incidente per McPhee, scivolato alla curva 4. Classifica però che cambia parecchio, finché a 17 minuti dalla fine ecco che compaiono le bandiere da pioggia.

Si intravede inizialmente qualche goccia sul tracciato portoghese, con tanti piloti che rientrano al box per rimanerci. Non manca un bel rischio per Öncü, finito poi lungo alla curva 5, mentre col passare dei minuti la pioggia si intensifica, dichiarando chiuso il turno anzitempo. Negli ultimi secondi c’è García in azione su pista bagnata, con a referto quindi un giro molto lento, mentre la bandiera a scacchi decreta ufficialmente la leadership di Gabriel Rodrigo, seguito da Andrea Migno e da Jaume Masiá.

