Moto3 GP Europa, Prove 2: Celestino Vietti top del venerdì

Celestino Vietti comanda il secondo turno di libere, miglior crono del venerdì per lui. Seguono Sergio García e Romano Fenati.

Migliorano le condizioni della pista nelle FP2 e brilla Celestino Vietti. All’ultimo il pilota Sky VR46 stampa il miglior crono del turno e del venerdì. Seguono a circa due decimi Sergio García e Romano Fenati, segnaliamo anche Arbolino, Migno ed il rientrante Rossi provvisoriamente in Q2. Qualche problemino sul finale per il capoclassifica, anzi sia lui che Sasaki si fermano allo scadere, prontamente soccorsi dai commissari.

Ha smesso di piovere, ma certo la pista si presenta ancora bagnata (anche se in costante miglioramento) e la temperatura è salita attorno ai 20° C. Tanti cambi al vertice, con i tempi che si abbassano sensibilmente giro dopo giro. Nella seconda parte del turno però registriamo un brutto incidente per Yamanaka, a terra dopo aver colpito al posteriore il compagno di box. Qualche brivido per il pilota rimasto inizialmente immobile a terra ed evacuato in barella, un sospiro di sollievo quando ricompare sulle sue gambe alcuni minuti dopo.

I tempi delle FP1 sono già alle spalle, si rivela già un turno abbastanza importante in caso di maltempo nelle ultime libere del sabato. È caccia al miglior piazzamento in classifica, alcuni entrano in azione sul finale con le slick, a testimoniare le condizioni in netto miglioramento. Emerge all’ultimo Romano Fenati, ma ecco Sergio García a passargli davanti, per finire con Celestino Vietti: è il pilota Sky VR46 a chiudere al comando, seguito lo spagnolo ed il connazionale.

La classifica FP2/combinata

Foto: Circuit Ricardo Tormo