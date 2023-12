Moto3, Filippo Farioli pilota poliziotto: è entrato nelle Fiamme Oro

Un nuovo arrivo dalla Moto3 nella lista dei piloti poliziotti. Filippo Farioli infatti la scorsa settimana è entrato a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, ovvero della Polizia di Stato, che comprende 43 discipline sportive. Non è certo il primo pilota di moto a fare parte, anzi lo precede un bel gruppo di ragazzi (e campioni) che ne fanno parte da tempo. Citiamo i crossisti Kiara Fontanesi, Alessandro Lupino e Valerio Lata, il fresco campione CIV Supersport Simone Corsi (nel 2024 nel Mondiale di categoria), il tester Ducati Michele Pirro, l’iridato Moto3 2019 Lorenzo Dalla Porta (futuro sfidante CIV SSP). Qui in basso la foto di gruppo di fine anno scattata circa una settimana fa.

Foto: Gruppo Sportivo Fiamme Oro

“Sono appena entrato” ha spiegato Filippo Farioli a Corsedimoto. “Ho passato il bando a settembre, ho poi fatto il colloquio e la foto di gruppo una settimana fa. Adesso devo solo fare il corso, ma praticamente ne faccio già parte.” Il 2024 sarà un anno rivoluzionario per Farioli, che ha lasciato KTM Tech3 dopo un anno di debutto difficile per abbracciare il progetto SIC58 e, per la prima volta (anche di famiglia), una Honda (la nostra intervista). Una nuovissima sfida con un obiettivo preciso: il giovane bergamasco è determinato a far vedere di che pasta è fatto anche a livello mondiale, lasciando intendere quindi che il 2023 è stato solo un anno “di adattamento”.

Foto: Social-Filippo Farioli