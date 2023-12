Superbike, Danilo Petrucci punta in alto: un grande sogno nel 2024

Partito con un po’ di difficoltà, poi Danilo Petrucci ha iniziato a prendere le misure al Mondiale Superbike. Non era facile arrivare ed essere subito competitivo come gli era successo nel MotoAmerica. È approdato in un campionato dal livello molto più alto e nel quale doversi adattare ad alcune novità, in particolare le gomme Pirelli. Inizialmente il problema è stato proprio quello di riuscire a sfruttare la sua Ducati Panigale V4 R con pneumatici nuovi. Tra Superpole e primi giri delle gare tanta fatica, ma da Misano i passi in avanti sono stati significativi.

Superbike, Petrucci vuole crescere ancora

Con un anno di esperienza alle spalle, il pilota ternano può essere sicuramente più forte nel 2024. Il livello in griglia sarà elevatissimo, però le sfide non lo spaventano affatto e ha grande voglia di lottare contro i top rider della SBK. Ci aspettiamo di vederlo molto più protagonista nei round del calendario.

Tra l’altro, uno dei suoi obiettivi è quello di vincere almeno una gara. Ha vinto in ogni campionato in cui ha corso e vorrebbe riuscirci anche in Superbike. Negli ultimi anni ha trionfato in MotoGP, Dakar, MotoAmerica e ora punta a tornare sul gradino più alto del podio in un’altra categoria.

Nel 2024 vittoria e qualcosa di più?

Non sarà semplice vincere, ma Petrux è un guerriero e darà tutto per vivere un’annata molto positiva assieme al Barni Spark Racing Team. Intervistato dal sito ufficiale del WorldSBK, ha confessato il suo grande grande sogno per il 2024: “Essere in top 3 alla fine del Mondiale”.

Danilo alza l’asticella degli obiettivi. Se nella scorsa stagione doveva imparare e adattarsi alle diverse novità, nella prossima vuole puntare in alto. Sa che sarà difficile concludere nelle prime posizioni della classifica finale, ma il fatto che esprima questo desiderio mostra anche quanta fiducia abbia in sé stesso e nella sua squadra.

Foto: Instagram